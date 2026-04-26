Yo soy el sincelejano y Fiesta en corraleja fueron algunas de las canciones que se escucharon la noche de este sábado 25 de abril en el Estadio 20 de Enero en el marco de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que se disputa en Sincelejo con la participación de 12 selecciones.

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Los Niños Cantores de Paz del Conservatorio de Música de Sincelejo y la Banda Nueva Generación de Chochó fueron los encargados del toque musical, mientras que miembros de la Academia de Danza Fantasía Caribe deleitaron con un baile durante una velada mundialista que posiciona a la capital de Sucre como un gran referente en la organización de eventos deportivos y que ratifica la apuesta del alcalde Yahir Acuña Cardales por hacer que el deporte, en su mandato, viva la época dorada.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

El Himno Nacional de Colombia fue entonado por la Banda de Paz de la Policía Nacional.

Más de 8 mil espectadores llenaron el Estadio Mundialista 20 de Enero del barrio El Cortijo no solo para la ceremonia inaugural sino también para apreciar el primer partido de la selección Colombia, anfitriona del certamen y que debutó con victoria frente a la novena de Sudáfrica.

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Cortesía Alcaldía de Sincelejo

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Yahir Acuña Cardales, junto al vicepresidente ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), Craig Cress, quienes dieron inicio formal al torneo donde el mandatario local realizó el lanzamiento de la primera bola.

El evento arrancó con el desfile de las 12 selecciones participantes y luego las autoridades locales y deportivas ofrecieron sus intervenciones oficiales, marcando la apertura del campeonato.