Así como los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola, de la ciudad de Sincelejo, donde se jugará el Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 han sido puestos en óptimas condiciones para este certamen, también están siendo mejoradas algunas calles aledañas a estos.

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Unas de las más notables intervenciones es la que ocurre en una de las calles laterales del Estadio 20 de Enero, en el barrio que lleva el mismo nombre y cuyo tramo conecta con La Variante a Tolú, una arteria de comunicación de tráfico pesado y que conecta con la subregión Golfo de Morrosquillo.

La inversión en el mejoramiento vial la realiza la alcaldía de Sincelejo.

“Esta importante intervención representa un avance significativo en la infraestructura vial del municipio, mejorando la movilidad de propios y visitantes en este sector de la ciudad”, dijo el alcalde Yahir Acuña Cardales.

Sobre el tema de los estadios, el 20 de Enero solo ameritó unos retoques, pues se trata de una infraestructura recién construida, pero en el Eduardo Porras Arrázola hubo una inversión en todos los espacios tanto internos como externos, incluyendo una nueva grama.

Con estas acciones la ciudad se pone a tono para realizar desde este sábado 25 de abril y hasta el 3 de mayo la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que tendrá 50 partidos, 36 de ellos en el 20 de Enero y los 14 restantes en el Eduardo Porras.

La entrada a estos escenarios para ver los partidos será gratuita, pero con boletas hasta llenar el aforo de los mismos.

La inauguración será el 25 de abril en el Estadio 20 de Enero a partir de las 6:30 de la tarde.