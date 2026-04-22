Jaime Osorno Navarro, delegado de la Presidencia de la República en el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, se pronunció este miércoles 22 de abril sobre la situación que se vive en esta alma máter y que mantiene suspendidas las clases desde el lunes.

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A través de su cuenta de X el funcionario planteó cinco aspectos sobre lo que ocurre en Unisucre y lo primero que advierte es que con situaciones como estas, donde hay un enfrentamiento entre docentes y alumnos por unos millonarios salarios, “está en juego la confianza en la universidad pública, la democracia interna y el derecho a una educación superior con transparencia”, por lo que, a su juicio, “la crisis en la Universidad de Sucre no puede reducirse a un conflicto coyuntural”.

Además Osorno asegura que “una universidad pública no puede ser escenario de privilegios particulares, retaliaciones internas ni disputas que pongan en segundo plano a estudiantes, docentes y trabajadores. Lo público debe servir al interés general, al pueblo”.

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Igualmente reiteró que la relación docente-estudiante es el corazón de toda universidad y por eso debe darse el respeto mutuo, libertad académica y construcción compartida del conocimiento porque sin ello se pierde toda la sociedad, de allí que rechazó cualquier amenaza, intimidación o presión, e insistió en que las diferencias deben resolverse con argumentos, participación y vías institucionales, “nunca con miedo”.

“Debemos reafirmar algo esencial: la relación entre docentes y estudiantes constituye el núcleo moral y académico de la universidad. Allí donde un profesor no tiene garantías para enseñar con libertad, o un estudiante no encuentra condiciones para aprender y participar, la universidad se debilita. También debemos decir con claridad que la democracia universitaria no puede ser retórica vacía. Significa transparencia en las decisiones, acceso a la información, participación efectiva de los estamentos y rendición de cuentas permanentes. Significa que las diferencias se tramitan con argumentos y procedimientos legítimos”, dijo en su intervención en el Consejo Superior de Unisucre.

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Finalmente el delegado de la Presidencia de la República en el Consejo Superior de la Universidad de Sucre dijo que la democracia universitaria exige rendición de cuentas, decisiones transparentes y participación real de la comunidad académica. “No basta involucrarla: hay que practicarla”.

Propuso en el consejo avanzar en tres caminos concretos: abrir una mesa amplia de diálogo con representación de docentes, estudiantes, trabajadores y directivas; garantizar revisión transparente de las preocupaciones institucionales hoy existentes y construir una agenda de fortalecimiento académico y bienestar universitario que devuelva el foco a lo esencial: la calidad educativa.

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“La Universidad de Sucre merece salir fortalecida de esta coyuntura. No por imposición de unos sobre otros, sino por la capacidad colectiva de corregir rumbos y recuperar confianza. Hoy más que nunca debemos escoger entre dos caminos: el desgaste permanente o la reforma democrática. Estoy convencido de que esta comunidad sabrá elegir el camino correcto”.