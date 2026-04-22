El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno está dispuesto a volver a la Junta Directiva del Banco de la República para continuar con el debate sobre las tasas de interés.

“Es necesario que conozcamos si existe la disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado”, sostuvo el jefe de la cartera de Hacienda.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que si el Banco de la República no baja las tasas de interés, incrementará nuevamente el salario mínimo.

Aquí hay que resaltar que Ávila confirmó esta noticia desde la Comisión Tercera del Senado, donde se desarrolló un debate de control político con la presencia del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.