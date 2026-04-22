En el primer día del Congreso de Asofondos 2026, celebrado en la ciudad de Cartagena, la industria de administradoras de fondos de pensiones presentó un balance de tres décadas de resultados, alertó sobre las amenazas regulatorias que atentan contra el ahorro de los colombianos y propuso una hoja de ruta para consolidar un sistema pensional moderno para Colombia.

En su intervención, Santiago García, presidente de la Junta Directiva de Asofondos, destacó los más de 30 años de construcción de valor del sistema pensional para los colombianos.

“El sistema de ahorro a largo plazo administrado por las AFP ha demostrado resultados consistentes a lo largo de tres décadas, generando rentabilidades anuales promedio de 10,3 % en el multifondo de mayor riesgo, 9,7% en el moderado y 7,9% en el conservador”, explicó García.

Su presentación hizo énfasis igualmente en el rol del ahorro pensional como motor del desarrollo de Colombia: las AFP son las mayores financiador as de proyectos de capital privado en Colombia (43% del total) como infraestructura, energía, entre otros y son las mayores tenedoras de TES del mercado de capitales local (32% del total) que financian el Estado y tienen una participación del 15% en el mercado accionario, impulsando el crecimiento de las empresas.

“La buena administración del ahorro pensional por parte de las AFP ha hecho posible que después de 30 años se tenga un ahorro de $548 billones, recursos que como sociedad tenemos el deber de resguardar pues son el capital del futuro de los colombianos”, afirmó Garcia.

El sector expresó igualmente su preocupación por tres decisiones regulatorias recientes que, en su criterio, van en contravía del mandato fiduciario de las AFP y del artículo 48 de la Constitución, que establece que los recursos pensionales son propiedad de los trabajadores.

Hay que señalar que las tres decisiones son las de limitar las inversiones extranjeras en el exterior a las pensiones, el traslado del costo del deslizamiento a los trabajadores, y los traslados forzados de ventana.

“El sistema pensional debe estar blindado de los ciclos políticos y cada decisión que se tome sobre él debe buscar el beneficio de los ahorradores colombianos”, concluyó Garcia.