Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el gremio que abarca los fondos privados de pensiones en Colombia, dialogó con EL HERALDO frente a temas coyunturales que tienen que ver con el sistema pensional actual.

En ese sentido, el dirigente gremial expuso varios puntos claves: el primero, su postura frente al decreto del Gobierno nacional de limitar las inversiones en el exterior a fondos de pensiones, el segundo, cómo quedan las pensiones con el aumento del salario mínimo, y tercero, el Congreso del gremio que será esta semana del 22 al 24 abril en la ciudad de Cartagena.

¿Cómo desde los fondos privados de pensiones ven su actualidad?, teniendo en cuenta que con el decreto del Gobierno nacional de limitar las inversiones del exterior se pueden venir cambios.

Yo esto lo he venido reiterando en varias oportunidades. El sector de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es claro en decir que limitar las inversiones de los ahorros de los trabajadores colombianos en activos del exterior se traduciría en menores rentabilidades para los afiliados y, por tanto, en menores prestaciones.

Esto es una muy mala noticia para todos los afiliados. A un trabajador colombiano le costará más acumular el capital suficiente para comprar una renta vitalicia y hacerse una pensión y quienes alcancen estas metas tendrían pensiones más bajas, lo que va en su detrimento

Los ahorros pensionales tienen una destinación específica, definida en el artículo 48 de la Constitución: financiar las pensiones de los afiliados. En contraste, el objetivo del decreto de contribuir a la financiación de las necesidades de inversión del país, aunque responde a propósitos del Gobierno, no coincide con la finalidad del ahorro pensional, que debe enfocarse exclusivamente en maximizar la seguridad y el monto de las pensiones futuras.

Esto va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores, es decir, su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y, sobre todo, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo para su pensión.

¿Cuáles son los inconvenientes que se tienen con el tema del aumento del salario mínimo para las pensiones?

El salario mínimo tiene una característica en el mundo pensional. En el mundo laboral el salario mínimo se lo ganan aproximadamente 2 millones de personas, sin embargo el 80 % de las pensiones en Colombia son de un salario mínimo y tiene más efectos sobre el mundo pensional que sobre el mundo laboral.

Cada vez que este gobierno sube el salario mínimo por encima de la inflación, genera unas distorsiones en el mundo pensionado que son enormes. Tanto así que en las últimas décadas, el gobierno nacional había compensado a las aseguradoras para cuando subiera el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, el gobierno compensaba a las aseguradoras para mitigar los efectos del aumento del salario mínimo en el en el mundo pensional.

A partir de este año el Gobierno Nacional decidió no hacer eso. Decidió reducir la compensación por los accidentes de tránsito y entonces ha generado unos problemas muy complicados en cuatro cosas que son importantísimas. La primera es la capacidad del sistema previsional de financiar el seguro previsional, que en este momento cuesta más de lo que la ley permite que se pague por él. Este seguro es el que nos asegura contra los riesgos de incapacidad de muerte.

Ha encarecido la compra de mensualidades vitalicias. Cuando usted llegaba antes con 350 millones de pesos, y antes es en diciembre del año pasado, usted podía ir a una aseguradora y compraba una renta vitalicia, una pensión para el resto de su vida de un salario mínimo con 350 millones de pesos. Eso hoy en día cuesta 550 millones de pesos, es decir 210 millones de pesos más. A la gente le toca trabajar 5 o 10 años más.

Se viene un nuevo congreso del gremio, ¿qué se espera?

La agenda académica del Congreso de Asofondos tendrá varios invitados, particularmente del Gobierno nacional. Contaremos con la presencia del ministro del Trabajo, el gerente del Banco de la República, entre otros, y el objetivo es mirar cómo están viendo la situación, no solamente de las pensiones, sino la situación fiscal y la situación macroeconómica.

Vamos a hablar de la formalización, del ahorro, del futuro del sistema pensional que se encuentra a la deriva, y por supuesto también vamos a contar con un panel de los equipos económicos de las principales campañas presidenciales y haremos propuestas al próximo gobierno.