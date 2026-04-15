Perder el empleo no solo implica una interrupción en los ingresos, también suele venir acompañado de la sensación de quedar desprotegido. Muchos trabajadores asumen que, tras un despido, no hay mucho más que hacer que aceptar la salida. Sin embargo, en Colombia existe una figura legal que obliga a los empleadores a responder económicamente cuando la terminación del contrato ocurre sin una causa justificada.

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En ese contexto, la indemnización por despido sin justa causa se convierte en un mecanismo de protección para los trabajadores con contrato a término indefinido, que busca compensar el impacto inmediato de la desvinculación.

Para 2026, este cálculo está regulado por el Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y depende principalmente del salario del trabajador y del tiempo que haya permanecido en la empresa.

¿Cómo se calcula la indemnización por despido sin justa causa en Colombia en 2026?

La normativa laboral establece dos esquemas de liquidación diferenciados según el nivel de ingresos del trabajador, tomando como referencia el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV), que para 2026 fue fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000.

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En el primer grupo se ubican quienes devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales, es decir, menos de $17.509.050. Para estos casos, la indemnización corresponde a 30 días de salario por el primer año trabajado. A partir del segundo año, se suman 20 días de salario por cada año adicional, incluyendo proporciones por fracciones de tiempo.

Por otro lado, quienes ganan 10 salarios mínimos o más hacen parte de un segundo grupo en el que la compensación es menor: se reconocen 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada año adicional o proporcional. Esta diferenciación responde a la lógica legal de que los trabajadores con mayores ingresos tienen más capacidad de ahorro.

¿Qué pagos se incluyen en la indemnización laboral además del salario básico?

Un punto clave en la liquidación es que no se limita al salario básico. La base de cálculo incorpora todos los pagos que constituyen salario, como horas extras, recargos nocturnos, comisiones y bonificaciones habituales. Esto puede incrementar de manera considerable el monto final de la indemnización.

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Un ejemplo práctico permite entender mejor el procedimiento. Un trabajador con un salario mensual de $3.000.000, que haya laborado durante tres años y seis meses, tendría un salario diario de $100.000. Por el primer año le corresponden 30 días ($3.000.000). Por los dos años adicionales, se suman 40 días, y por los seis meses, 10 días más. En total, 80 días de salario, lo que equivale a una indemnización de $8.000.000.

¿Cómo saber cuánto le deben pagar de liquidación e indemnización en 2026?

El Ministerio del Trabajo dispone de una herramienta digital llamada “MiCalculadora”, que facilita la estimación de la indemnización y otros conceptos asociados a la liquidación laboral. Esta plataforma solicita información como la fecha de inicio y terminación del contrato, el salario mensual —incluyendo promedios en caso de ingresos variables— y el tipo de contrato.

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Además de calcular la indemnización por despido sin justa causa, la herramienta desglosa otros pagos obligatorios como cesantías (equivalentes a un mes de salario por año trabajado), intereses a las cesantías (12% anual), prima de servicios (medio salario por semestre) y vacaciones (15 días hábiles por año). No obstante, se advierte que “no constituye un documento legal vinculante”, por lo que su uso es referencial en procesos de negociación o reclamación.

¿Cuánto tiempo tiene el empleador para pagar la indemnización tras el despido?

La ley establece que el empleador debe pagar la indemnización y todas las prestaciones sociales al momento de finalizar el contrato. Esto incluye la entrega de la liquidación y la firma del paz y salvo.

¿Qué hacer si no está de acuerdo con la liquidación laboral recibida?

En caso de desacuerdo con los valores reconocidos, el trabajador tiene la opción de firmar “con reserva de derechos”, lo que le permite posteriormente reclamar ante las autoridades laborales.

¿Qué pasa si la empresa no paga la indemnización a tiempo en Colombia?

Si el empleador incumple con los tiempos de pago, se activa la indemnización moratoria contemplada en el Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Esta sanción equivale a un día de salario por cada día de retraso durante los primeros 24 meses. Con un salario diario mínimo de $58.363 en 2026, una demora de 10 días podría generar un costo adicional superior a $500.000.

¿Cómo funciona la indemnización en casos de salario integral en Colombia?

Existen escenarios particulares que modifican o complementan el cálculo de la indemnización. En el caso de trabajadores con salario integral —aplicable a quienes perciben más de 13 salarios mínimos ($22.761.765 en 2026)— la base de liquidación corresponde al 100% del salario.

¿Qué derechos tienen los trabajadores con estabilidad laboral reforzada tras un despido?

En situaciones de estabilidad laboral reforzada, como embarazo, enfermedad grave o condición de prepensionado, la indemnización ordinaria puede ir acompañada de medidas adicionales, que incluyen el reintegro al cargo y pagos complementarios.

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En todos los casos, el marco legal busca garantizar que el trabajador cuente con una compensación económica proporcional al tiempo trabajado y a sus condiciones salariales, en un contexto donde la terminación del contrato puede generar efectos inmediatos en su estabilidad financiera.