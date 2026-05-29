El próximo lunes arranca el mes de junio y con ese llega el pago de la mesada 14, conocida popularmente como la “prima de mitad de año” para los jubilados, que no es más que un pago adicional equivalente a un mes de pensión.

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¿Qué es la mesada 14?

Cabe recordar que la ley 100 en su artículo 142 creó una mesada adicional, que se ha conocido como la mesada 14, para los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes cuya renta no superara los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1.) de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994″, decía el artículo.

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Sin embargo, en el año 2005 -mediante el Acto Legislativo 01- se implementaron algunos ajustes que limitaron a un reducido número de personas el derecho al beneficio, bajo el argumento de evitar el déficit financiero del sistema pensional.

Shutterstock/Shutterstock Concepto de salario mínimo. Crisis de empleo o inestabilidad económica.

De acuerdo con lo establecido en el acto legislativo, “las personas cuyo derecho a la pensión se cause que a partir de la vigencia del presente acto legislativo, no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales”, con excepción de las pensiones que se causen hasta el 31 de julio de 2011 y que sean iguales o menores a 3 salarios mínimos, las cuales tendrán derecho a la mesada 14.

¿Quiénes reciben la mesada 14?

Así las cosas, quienes tienen derecho actualmente al reconocimiento de la mesada 14 son los que cumplen los siguientes requisitos:

La persona fue pensionada antes del 25 de julio de 2005 y su pensión no es superior a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La persona fue pensionada entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y su pensión no es superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pensionados que no recibirán mesada 14 en 2026

Entre los grupos que no tienen acceso a la mesada 14 en junio de 2026 se encuentran los pensionados después de julio de 2011, los jubilados con ingresos superiores a tres salarios mínimos y quienes se pensionaron antes de 2005 con pago superior a 15 salarios mínimos mensuales.