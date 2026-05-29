El mercado laboral en Colombia ya presenta síntomas de estancamiento, o al menos eso es lo que reportaron los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En ese sentido, se reveló que la tasa de desempleo para el mes de abril fue del 8,8 %, lo que significó que este indicador fue similar al de abril del año pasado (8,8 %).

En términos de cifras, se reveló que unas 24.2 millones de personas tienen empleo. Este número representó un aumento de 701 mil frente a abril del año pasado.

En la actualidad, hay 2.3 millones de desempleados, sin embargo, esta cifra representó un aumento de 67 mil personas que se incorporaron a esta condición.

Más allá de los datos, el máximo generador de empleo es obrero o empleado particular, ya que 501 mil consiguieron empleo bajo esta condición.

Piedad Urdinola, directora del Dane, manifestó que la tasa de desempleo de las mujeres en abril fue de 10,9 %. Esto es 3,8 puntos porcentuales más que la de los hombres que estaba en 7,1 %.