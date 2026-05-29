El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda expresaron este viernes en un video su rechazo e indignación por el caso de Mía Khataleya Ramírez López, la bebé de seis meses de nacida que murió el pasado miércoles 27 de mayo tras haber sido víctima de presunto maltrato y de abuso sexual en el municipio de El Espinal, Tolima.

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De la Espriella anunció que, de llegar a ganar la presidencia de la república en las próximas elecciones, impulsará durante su gobierno la cadena perpetua para agresores sexuales de niños en Colombia.

“En Colombia hay un 90 % de impunidad en los casos de abusos contra niños. En la era de ‘el Tigre’, vamos a promover la cadena perpetua para abusadores y violadores de niños”, sentenció el aspirante presidencial.

El líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria calificó al responsable de este crimen como “un monstruo” y sostuvo que quienes cometen este tipo de actos “dejan de ser personas” al cruzar los límites de la humanidad.

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Aseguró que la protección integral de la niñez será una prioridad de su programa de gobierno y que respaldará sanciones más severas para los delitos sexuales contra esta población, aunque reconoció las limitaciones jurídicas derivadas del marco constitucional colombiano y de los compromisos internacionales vigentes.

“Los niños son sagrados. El que se atreve a tocar un niño deja de ser persona, se convierte en un monstruo y tiene que ser tratado como tal”, sostuvo.

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Por último, Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda expresaron su solidaridad con la familia de Mía Khataleya Ramírez López.

“Toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones para la familia de ese angelito que está en el cielo. Porque los niños merecen un trato digno, con amor y con respeto. Ni uno más”, concluyó.

Caso de Mía Ramírez

El caso se conoció en la tarde del martes 26 de mayo, cuando fue ingresada en delicado estado de salud al área de urgencia al Hospital San Rafael, en El Espinal. Medios locales informaron que la bebé fue llevada al centro asistencial por su madre, una joven de 25 años, con alarmantes signos de agresión física y sexual.

Ante el interés que generó este caso a medios de comunicación y comunidad en general, la secretaria de Salud del Tolima, Ingrid Katherine Rengifo Hernández, informó horas después del ingreso de la menor que esta presentaba fracturas en sus extremidades. “Llegó en una condición muy difícil”, advirtió.

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Pese al esfuerzo del equipo médico que la atendió, la pequeña Mía terminó falleciendo este miércoles. “Definitivamente fue un monstruo el que perpetró este hecho”, expresó el alcalde Wilson Gutiérrez.

Igualmente indicó que hay una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio. Entre tanto, la fuerza pública adelanta acciones para esclarecer los hechos.

Según ‘Caracol Radio’, la madre de la bebé ya está en poder de las autoridades, mientras avanza la búsqueda del padrastro de la víctima.

Con el objetivo de evitar que el caso quede en la impunidad, la Defensoría del Pueblo extendió una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación y a las distintas autoridades competentes que operan en el territorio. La petición exige avanzar con la mayor prontitud y diligencia posible en las investigaciones correspondientes para asegurar el completo esclarecimiento de lo ocurrido en El Espinal.