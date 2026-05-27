Luego de la circulación de un video generado con inteligencia artificial en el que supuestamente Miguel Uribe Londoño se baja de su candidatura y le da su apoyo a la campaña de Iván Cepeda, el aspirante salió a negar dichas decisiones y aclarar que todo se ha tratado de fake news.

“Soy Miguel Uribe. No he renunciado a mi candidatura presidencial ni me uniré a Iván Cepeda, como lo quieren hacer creer con una imagen falsa de inteligencia artificial. Representamos visiones distintas para Colombia”, comenzó diciendo Uribe Londoño a través de un video.

Seguidamente, manifestó que no se unirá a una campaña como la del Pacto Histórico que “defiende ideas que han fracasado”. “Nosotros apostamos por libertad, seguridad y progreso real”, sugirió el candidato descartando cualquier tipo de respaldo al proyecto político oficialista del cual ha sido crítico y al cual ha culpado de la muerte de su hijo, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio de 2025 cuando adelantaba un acto político en Bogotá.

No he renunciado a mi candidatura presidencial ni me uniré a Iván Cepeda como lo quieren hacer creer con una imagen falsa de Inteligencia Artificial.



Representamos visiones distintas para Colombia: ellos defienden ideas que han fracasado, mientras nosotros apostamos por… pic.twitter.com/96HOREo3Sl — Miguel Uribe (@migueluribel) May 27, 2026

El candidato reafirmó que irá a primera vuelta este domingo 31 de mayo, manteniendo firme su compromiso con los colombianos y honrando el legado de su hijo.

“Voy en primera vuelta este domingo 31 de mayo honrando el legado de mi hijo asesinado. La luz de Miguel seguirá encendida hasta el último día de mi vida y los invito a que me ayuden a mantener las banderas en su nombre”, agregó.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a no caer en campañas de desinformación y a seguir defendiendo las banderas que hoy representa su proyecto político.