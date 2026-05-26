Luego del asesinato de Rogers Devia, exalcalde de Cubarral, Meta, y coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento, el candidato presidencial denunció nuevas amenazas de muerte contra su equipo.

Leer más: Murió en el carro, no en la clínica: la declaración de la dueña de Beauty Láser sobre el fallecimiento de Yulixa Toloza

En las últimas horas, el abogado compartió, a través de su cuenta de X, imágenes de una corona fúnebre que habría recibido Johnnathan Alvear, el coordinador del movimiento Defensores de la Patria en Yumbo, Valle del Cauca.

“Petro, Cepeda y sus cómplices insisten en imponer el miedo y conseguir votos a punta de presiones y fusil. Los hago responsables de lo que pueda pasarle a Johnnathan y a los miembros de nuestra campaña”, señaló.

Asimismo manifestó: “Hago un llamado a la comunidad internacional para que pose sus ojos sobre Colombia”, escribió De La Espriella, asegurando que lo ocurrido con Alvear es una clara amenaza de muerte.

El aspirante a la Presidencia responsabilizó, sin pruebas, al presidente Gustavo Petro y al candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, de lo que pueda sucederle a los miembros de su equipo político.

Ver también: Cuestionamientos a Cepeda y Quilcué por eventos políticos públicos en Sincelejo y Yopal pese a prohibición: “¿No les aplica la ley?”

Cabe recordar que el pasado 9 de mayo, Abelardo de la Espriella aseguró haber recibido información sobre un posible ataque de un francotirador que involucraría a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por lo que no es la primera vez que denuncia amenazas contra su equipo. Sin embargo, la DNI lo desmintió.

“Si llegara a haber un atentado a un candidato, la primera víctima sería la víctima; la segunda, sus familiares, y en tercero, sería el Gobierno”, enfatizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, sin nombrar al candidato.

Le sugerimos: Más de 80 vainillas quedaron regadas tras violento tiroteo en la calle 84; Los Costeños, presuntos autores