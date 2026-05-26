A menos de una semana de las elecciones presidenciales, el excanciller Álvaro Leyva Durán publicó una extensa carta en la que lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y aseguró que el Gobierno estaría preparando un escenario para desconocer los resultados de los comicios si el petrismo es derrotado en las urnas.

En el documento, Leyva destacó la campaña que ha venido haciendo el candidato presidencial Abelardo De La Espriella y afirmó que el mandatario “sabe que su futuro depende” de quién llegue al poder. Según el exfuncionario, el presidente estaría intentando desacreditar la candidatura del aspirante de Defensores por la Patria ante el crecimiento que tiene en las encuestas.

“Petro, Cepeda y sus cómplices insisten en imponer el miedo”: De la Espriella tras amenazas a su coordinador en Valle del Cauca

“Gustavo Petro sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que De la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta. También que, con Abelardo de presidente, él puede terminar preso. Y por eso ha buscado descarrilar al candidato y va a desconocer su triunfo”, expresó.

En otro de los apartes del texto, el excanciller sostuvo que durante la actual campaña presidencial se ha hablado incluso de posibles ataques violentos contra De La Espriella, incitados por Petro, según Leya. “Hasta de francotiradores se ha oído hablar en la campaña”, escribió, asegurando que gracias al esquema de seguridad del candidato “no ha ocurrido una tragedia”.

“Hoy, cuando Abelardo libra una gran batalla democrática, Petro ha incitado a sus seguidores a cometer todo tipo de desmanes. Hasta de francotiradores se ha oído hablar en la campaña. Gracias al equipo de seguridad del candidato no ha ocurrido una tragedia. En Estados Unidos lo saben”, se lee.

Cuestionamientos a Cepeda y Quilcué por eventos políticos públicos en Sincelejo y Yopal pese a prohibición: “¿No les aplica la ley?

LA PROPUESTA LEYVA: pic.twitter.com/ZSf3kuSAjy — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) May 26, 2026

Leyva también acusó al Gobierno y a sectores cercanos al oficialismo de intentar frenar la candidatura mediante acciones jurídicas y políticas, como cuestionar firmas de inscripción, desacreditar encuestas y promover denuncias sobre un supuesto fraude electoral.

Además, señaló que el presidente Petro estaría construyendo un discurso anticipado sobre manipulación electoral para desconocer una eventual derrota. Según el exministro, el mandatario ha cuestionado el software de escrutinio sin presentar pruebas y estaría buscando apoyo internacional para validar denuncias de fraude.

En la carta también menciona al senador estadounidense Rick Scott y al secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, afirmando que ambos tendrían preocupación frente al panorama político colombiano.

Como cierre, Leyva lanzó una propuesta directa: que si el presidente Petro denuncia fraude electoral tras las elecciones, renuncie al cargo mientras una comisión internacional revisa el proceso electoral colombiano. “Abelardo De La Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”, concluyó el exfuncionario en el documento fechado el 25 de mayo de 2026.