La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó un llamado de atención por la posible participación en política del presidente Gustavo Petro y aseguró que este tipo de actuaciones no deberían ser imitadas ni por el mandatario ni por otros integrantes del Gobierno nacional.

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“Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, expresó.

Las afirmaciones se dieron en medio de la Comisión de Seguimiento Electoral realizada en Cartagena, escenario en el que la funcionaria expuso los cuatro principales riesgos que, según indicó, siguen presentes de cara a la primera vuelta presidencial. Señaló además que en varios municipios del país la situación se ha deteriorado.

“La interferencia de grupos armados, infortunadamente, ha venido empeorando la situación de riesgo en varios municipios del país. Segundo, la conducta de las propias candidaturas: alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”.

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Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que continúan activos los dispositivos de seguridad y las operaciones de la Fuerza Pública para prevenir alteraciones del orden público durante el proceso electoral.

“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, equipos antidrones, Fuerza Pública, hombres y mujeres están desplegados en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Se han priorizado Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”.