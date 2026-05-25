El abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, denunció nuevas amenazas contra integrantes de su movimiento en el Valle del Cauca y responsabilizó al Gobierno nacional y a sectores afines de cualquier hecho que pueda ocurrir.
Según afirmó, hombres armados habrían intimidado a Johnnathan Alvear, coordinador de Defensores de la Patria en el municipio de Yumbo, situación que —aseguró— pone en riesgo la vida de miembros de su campaña política.
“Petro, Cepeda y sus cómplices insisten en imponer el miedo y conseguir votos a punta de presiones y fusil. Los hago responsables de lo que pueda pasarle a Johnnathan y a los miembros de nuestra campaña”, señaló.
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Asimismo, hizo un llamado a organismos y observadores internacionales para que sigan de cerca la situación de seguridad en Colombia y pidió garantías para quienes participan en actividades políticas.
En su pronunciamiento también aseguró que dos integrantes de su movimiento ya fueron asesinados y sostuvo que es necesario proteger a quienes, según dijo, trabajan por “construir una Patria Milagro y derrotar a los violentos”.