La candidata presidencial Claudia López anunció desde Cartagena la presentación de dos acciones legales contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de intervenir en política y afectar la equidad electoral de cara a las elecciones.

La exalcaldesa informó que radicó una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, así como una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según explicó, ambas acciones buscan detener lo que calificó como una campaña institucional para debilitar su candidatura.

López sostuvo que los cuestionamientos del mandatario no corresponden a hechos aislados, sino a una estrategia reiterada desde diferentes escenarios públicos. De acuerdo con su pronunciamiento, el presidente ha insistido en señalarla de “traición”, vincularla al llamado “peñalosismo” y acusarla de haberse desplazado políticamente hacia la derecha.

La candidata aseguró que esas afirmaciones han sido difundidas en Consejos de Ministros, entrevistas nacionales e internacionales y publicaciones en redes sociales, especialmente desde la cuenta oficial de Petro en X, lo que —a su juicio— amplifica el impacto político de los señalamientos.

En su declaración, López rechazó la narrativa según la cual habría llegado a la Alcaldía de Bogotá gracias al petrismo para luego apartarse de ese sector político. Recordó que en las elecciones de 2019 la Colombia Humana presentó como candidato a Hollman Morris, mientras ella compitió con el aval de la Alianza Verde y con una propuesta independiente.

Además, cuestionó el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, al considerar que las reuniones realizadas no lograron frenar los pronunciamientos del Ejecutivo. También criticó la ausencia del procurador general en esos espacios y aseguró que ello refleja debilidad institucional frente al poder comunicacional de la Presidencia.

Dentro de la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, la campaña de López pidió investigar a Petro por presunta intervención en política, conducta que podría derivar en sanciones disciplinarias y políticas. Como parte del material probatorio, citaron una entrevista del pasado 20 de mayo en la que el mandatario reconoció que no podía intervenir en política debido a la condición de candidata de López, aunque posteriormente hizo referencias críticas hacia ella.

Finalmente, la aspirante presidencial acudió al sistema interamericano argumentando falta de garantías internas y solicitó medidas urgentes, entre ellas una rectificación pública por parte del jefe de Estado y la abstención de nuevas declaraciones que, según afirma, puedan interferir en el proceso electoral.