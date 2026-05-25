La empresa Air-e informó que se realizarán maniobras eléctricas en un sector del barrio Altos del Prado, en el norte de Barranquilla, para este martes.

Por tal motivo, habrá una suspensión del servicio de energía entre las 8:23 de la mañana y las 3:55 de la tarde, en la calle 80 con la carrera 49B.

De igual manera, se cambiará un poste, cuya labor requiere la suspensión del servicio de las zonas urbanas y rurales de Pendales, Los Límites y La Puntica, en Luruaco, entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Otros trabajos como en el corregimiento de Cascajal, en zona rural de Sabanalarga, se llevarán a cabo con la instalación de postes, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde en las calles 14 a la 16, entre las carreras 15 a la 20.

Una vez culminen los trabajos, el personal técnico de la empresa reestablecerá el servicio de manera gradual en cada sector.

Finalmente, la compañía invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.