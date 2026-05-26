Dicen que las voces verdaderas nunca se apagan. Y aunque Totó la Momposina partió físicamente el pasado 17 de mayo, este lunes volvió a sentirse viva entre tambores, décimas y cantos en la Casa del Carnaval, donde Barranquilla la recordó como una mujer que convirtió la música del Caribe en memoria eterna.

La actividad fue organizada por Carnaval de Barranquilla S.A.S., la Asociación Auténtica de Decimeros de Colombia (ASOAUDECOL) y la Fundación Reyes Momo del Carnaval de Barranquilla (Funremomo), reuniendo a gestores culturales, músicos, decimeros y amantes del folclor alrededor del legado de la cantadora.

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Totó, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vides, falleció en Celaya, México, mientras estaba acompañada por su hija Ángela y sus nietos. Desde entonces, distintas voces del Caribe colombiano han recordado la huella que dejó defendiendo las raíces musicales y culturales de la región.

Para dar apertura al evento, el secretario de Cultura de Barranquilla, Jhonny Vizcaíno recordó cómo la artista tomó sonidos y cantos heredados de las culturas africanas, indígenas y campesinas para convertirlos en parte fundamental de la música colombiana.

Orlando Amador Homenaje a Totó la Momposina en Barranquilla.

“Ella mezcló toda esa herencia sin perder nuestra esencia Caribe y lo hizo al ritmo de cumbia, bullerengue y mapalé. Ella no cantó para gustar. Ella cantó para transmitir nuestra historia, nuestras raíces y para que nunca olvidemos de dónde venimos”.

Otro de los que habló sobre el significado de esta reunión fue Juan Carlos Ospino, director de Carnaval de Barranquilla, quien aseguró que el homenaje nació de manera natural.

“Queríamos encontrarnos, vernos a la cara y compartir como se hace en los pueblos. Todo el mundo sabe que yo también soy momposino. Con Totó había una relación afectiva de orilla de río”.

En medio del encuentro, el maestro Leonardo Aguas Limpias entregó una obra inspirada en la artista. Recordó que cuando García Márquez ganó el Nobel en 1982 quiso que Totó estuviera presente llevando la música del Caribe colombiano.

A partir de esa historia nació la obra que decidió donar este martes a la Casa del Carnaval como una manera de mantener viva la memoria de la cantadora bolivarense.

El cuadro mezcla elementos musicales y símbolos ligados al universo de Gabo. “La partitura de la obra está construida con mariposas amarillas, una de las imágenes más recordadas de la literatura de nuestro Nobel”.

Gratas anécdotas

Varios Reyes Momo del Carnaval de Barranquilla compartieron historias, anécdotas y reflexiones sobre el legado de la artista bolivarense.

En el conversatorio participaron Robinson Albor (2000), Ubaldo Mendoza (2004), Lisandro Polo (2016) y Gabriel Marriaga (2025), quienes coincidieron en destacar el amor que Totó siempre tuvo por las raíces culturales y por la música tradicional del Caribe colombiano.

Uno de los que tomó la palabra fue Gabriel Marriaga, actual Rey Momo del Carnaval de Barranquilla, quien resaltó cómo la presencia de Totó en festivales y encuentros culturales siempre se convertía en una inspiración para quienes trabajan por el folclor.

Orlando Amador Homenaje a Totó la Momposina en Barranquilla.

“Para los que hemos sido gestores culturales, verla llegar a los eventos de la costa era una motivación muy grande. Ella siempre mostró amor por sus raíces y por la defensa de nuestra música”.

Entre los recuerdos que siguen apareciendo tras la muerte de Totó la Momposina, hay uno que el gestor cultural y Rey Momo 2016, Lisandro Polo, guarda con especial cariño.

“Todo ocurrió cuando Totó quería regresar a Barranquilla después de varios años sin presentarse en la ciudad, ya convertida en una figura internacional de la música folclórica. Ella me dijo que estaba en El Banco y que quería venir a Barranquilla, pero que no quería hablar con más nadie, sino conmigo para que yo fuera el puente de toda la presentación y lo logramos. Fue muy bonito”.

Décimas en su honor

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el espacio de décimas, donde varios artistas y decimeros recordaron a Totó a través de versos llenos de cariño y admiración.

El primero en intervenir fue Lisandro Polo, quien abrió el homenaje con unas palabras dedicadas a la artista bolivarense.

Orlando Amador Homenaje a Totó la Momposina en Barranquilla.

“Fuiste tú la resistencia de mi cultura en la historia. Tú pasarás a la historia con tus cantos sin fulgores”, recitó mientras los asistentes aplaudían emocionados.

Después participó la decimera soledeña Milena Vidal: “Fue tambor y fue bandera de cultura y tradición, levantando la expresión del Caribe ante la historia, por eso vive la gloria en esta generación”.

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Más tarde, el decimero Danny Zora también se unió al homenaje y puso a cantar y a aplaudir a los asistentes.

“Todo el mundo llorará con el verso que germina. La noche aún no termina, pero aquí sí nos divierte. Démosle un aplauso fuerte a Totó la Momposina”.

Luego, la cantadora Lina Babilonia logró uno de los momentos más emotivos de la noche al interpretar El pescador, una de las canciones más reconocidas en la voz de Totó la Momposina.

La canción, que habla de la vida de los pescadores y de la conexión del hombre con el río y la naturaleza, volvió a sentirse cercana entre quienes llenaban la Casa del Carnaval.

Para cerrar la noche, varias cantadoras, entre ellas Lina Babilonia y Lourdes Acosta, interpretaron un lumbalú, un canto fúnebre tradicional de las comunidades afrodescendientes de San Basilio de Palenque que se utiliza para despedir a los muertos y acompañar su tránsito espiritual.

El sonido de los tambores y las voces llenó el escenario de solemnidad y emoción, mientras el público guardaba silencio ante aquel ritual lleno de memoria y resistencia.

Una despedida merecida para una mujer que pasó la vida entera cantándole a sus raíces.