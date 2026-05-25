El cáncer de próstata continúa siendo una de las enfermedades que más afecta a los hombres en el mundo.

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En muchos casos puede avanzar de manera silenciosa, los especialistas insisten en que los controles médicos y algunos hábitos saludables pueden marcar la diferencia para lograr una detección temprana y mejorar el pronóstico.

De acuerdo con expertos en urología, factores como la edad, los antecedentes familiares y la alimentación influyen directamente en el riesgo de desarrollar problemas prostáticos, incluido este tipo de cáncer.

Alamy En muchos casos puede avanzar de manera silenciosa, los especialistas insisten en que los controles médicos y algunos hábitos saludables pueden marcar la diferencia para lograr una detección temprana y mejorar el pronóstico.

Síntomas que podrían alertar sobre problemas en la próstata

Los especialistas advierten que existen varias señales que podrían indicar alteraciones en la próstata y que no deben ignorarse.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor o dificultad para orinar, la presencia de sangre en la orina, aumento de la frecuencia urinaria, incontinencia, pérdida de orina durante la noche y bloqueo de las vías urinarias.

Shutterstock/Shutterstock Los especialistas advierten que existen varias señales que podrían indicar alteraciones en la próstata y que no deben ignorarse.

Sin embargo, uno de los mayores riesgos del cáncer de próstata es que en sus etapas iniciales puede no generar molestias evidentes, razón por la cual los urólogos recomiendan realizar chequeos periódicos, especialmente después de los 50 años.

Asimismo, especialistas señalan que llevar un estilo de vida saludable puede contribuir al cuidado de la salud prostática y disminuir factores de riesgo.

Shutterstock Sin embargo, uno de los mayores riesgos del cáncer de próstata es que en sus etapas iniciales puede no generar molestias evidentes, razón por la cual los urólogos recomiendan realizar chequeos periódicos, especialmente después de los 50 años.

Entre las principales recomendaciones están mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regularmente y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

Además, se aconseja incluir alimentos ricos en antioxidantes y licopenos, presentes en productos como el tomate, la sandía y la papaya.

Freepik Entre las principales recomendaciones están mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regularmente y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

La hidratación también es fundamental, por lo que recomiendan consumir suficiente agua durante el día para favorecer el funcionamiento adecuado del organismo.

Los expertos también destacan que el ejercicio diario y el control del peso corporal ayudan a prevenir enfermedades relacionadas con la próstata.

Asimismo, recalcan que las visitas periódicas al urólogo son clave para detectar a tiempo cualquier anomalía.

Esta es la prueba que ayuda a detectar el cáncer de próstata

Uno de los exámenes más utilizados para identificar posibles alteraciones es el análisis del antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida por la próstata.

Esta prueba permite detectar cambios que podrían estar asociados con cáncer, aunque también puede elevarse en casos de infecciones o crecimiento benigno de la glándula.

Freepik Cáncer de próstata

Por eso, los médicos insisten en la importancia de complementar los exámenes con valoraciones especializadas y seguimiento profesional.