El concepto de persona tóxica es algo de lo que se habla mucho recientemente pero ¿qué características tiene una persona tóxica? En muchas ocasiones estamos delante de una relación tóxica sin darnos cuenta.

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Este tipo de personas causan muchos conflictos en medio de una relación de pareja, incluso cuando se está cerca de alguien con una personalidad tóxica, es muy probable que la otra persona pueda sentir gran estrés, incomodidad o incluso experimentar un dolor emocional debido a sus actitudes.

Según la psicología, un hombre o mujer tóxica tiene un comportamiento que agrega negatividad y malestar a su vida. En muchos casos, ser tóxico implica no afrontar los traumas y el propio estrés.

Esta toxicidad de las personas no se considera un trastorno mental. Sin embargo, la ‘gente dañina’ puede ocasionar traumas en su pareja, destruir la relación y llevar sus problemas mentales a una máxima expresión.

En una relación tóxica se genera un desgaste continuo que afecta su bienestar físico y emocional.

Siete señales de una relación tóxica

Expertos en psicología han señalado siete razones que permiten identificar una relación tóxica, y el momento preciso en el que se debe decir

Control y celos: Intentos de limitar sus relaciones, controlar sus actividades o revisar sus cosas personales disfrazados de preocupación. Dependencia y pérdida de identidad: Sensación de no poder ser usted mismo por miedo a las reacciones de su pareja, aislándose así de su circulo social. Estado de alerta permanente: Ansiedad y estrés constante al interactuar con su pareja, evitando decir o hacer cosas para no provocar conflictos. Manipulación emocional: Uso de la culpa, el chantaje o el ‘castigo del hielo’ para conseguir lo que su pareja desea. Someterse a ser ignorado por la otra persona. Falta de respeto constante: Presencia de burlas, insultos o desvalorizaciones, incluso frente a otras personas. Falta de apoyo y crítica: Sus necesidades emocionales son ignoradas o usadas en su contra, además de minimizar sus logros. Justificaciones y falsas promesas: Excusas constantes para no terminar la relación y dinámicas donde siempre termina cediendo usted.

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Si su relación amorosa tiene todas estas características, debe cortar de inmediato la unión para que la situación no empeore, y usted no siga consolidándose como la víctima de traumas ajenos. Los psicólogos recomiendan buscar ayuda profesional.