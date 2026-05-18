La Policía Metropolitana de Barranquilla informó mediante un comunicado que logró la captura de un hombre de 47 años en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la capital del Atlántico.

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De acuerdo con el informe de la institución armada, uniformados realizaban labores de control, verificación de identidad y consulta de antecedentes a personas que transitaban por el terminal aéreo. Sobre el hombre capturado se evidenció que registraba una orden de captura vigente emanada por la Fiscalía Especializada, por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y hurto calificado y agravado.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El señor brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado operacional evidencia la efectividad de los controles de identificación y verificación de antecedentes adelantados por la institución, reiterando el compromiso de la Policía Nacional en la lucha frontal contra las estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

“La Policía Nacional continuará fortaleciendo las acciones operativas y preventivas en Barranquilla y su área metropolitana, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523″, se lee en el comunicado.