El sábado 15 de mayo, alrededor de las 11:40 de la noche, fue asesinado a bala un hombre en el barrio Paraíso del municipio de Malambo. La víctima fue identificada como Juan Carlos Mercado Palencia, de 23 años.

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El crimen se registró en la carrera 1C con calle 15, momentos en que la víctima se encontraba conduciendo un motocarro en la vía pública, donde fue interceptado por los dos sujetos en taxi que lo impactaron con arma de fuego.

Según las autoridades, por este crimen fueron capturadas dos personas por la patrulla del cuadrante en flagrancia, por el delito de homicidio y fabricación, trafico o porte de armas de fuego.

“En la persecución policial se produce un intercambio de disparos dando como resultado las capturas de los dos sujetos y la incautación de los elementos”, añadió la Mebar.

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Asimismo, la Policía de Barranquilla indicó que los capturados fueron identificados como Elkin Manuel Escorcia Blandon y Reiner Andrés García Bolaños, a quienes se les incautó una arma de fuego industrial calibre 38 m.m., un teléfono celular y un vehículo tipo taxi.