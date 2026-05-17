En la noche del viernes 15 de mayo se registró un ataque a bala en zona rural del municipio Cubarral, en Meta, que dejó como saldo dos hombres muertos, incluido el exalcalde de dicha población Rogers Mauricio Devia Escobar, quien se desempeñaba actualmente como coordinador del movimiento Defensores de la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en ese mismo territorio.

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La otra víctima fatal fue Fabián Cardona, participante de la campaña de De la Espriella. El candidato presidencial lamentó lo sucedido y exigió a la Fiscalía que encuentre a los responsables del crimen.

Además, desde su campaña denunciaron una persecución y pidieron a organizaciones internacionales que velen por la protección de los candidatos y líderes políticos.

“Hay fuerzas que sienten amenazados sus privilegios ante la posibilidad real de que el 31 de mayo Colombia escriba una página nueva en su historia. La violencia es la respuesta de quienes no tienen argumentos”, indicó la campaña de Abelardo de la Espriella.

En ese sentido, el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, rechazó el doble crimen y pidió protección para todos los candidatos presidenciales.

El congresista aseguró, a través de su cuenta de X, que Estados Unidos está atento al proceso electoral en Colombia.

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“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras, sin intimidación”, señaló Moreno.

Moreno, quien será uno de los observadores de EE. UU. en las elecciones del próximo 31 de mayo, aseguró que ese país tiene el ojo puesto sobre las elecciones en Colombia.

The appalling political violence happening in Colombia is absolutely unacceptable. All efforts must be made to protect the candidates, their teams, and ensure a safe election without intimidation.



The US is watching carefully. https://t.co/hws9obSLmr — Bernie Moreno (@berniemoreno) May 17, 2026

Tras el pronunciamiento de Moreno, el candidato Abelardo De La Espriella agradeció su postura, y pidió este domingo a la comunidad internacional que se mantenga alerta a la democracia en Colombia.

“Gracias, senador.@berniemoreno Por su firme postura y por dejarlo bien claro: Estados Unidos está observando atentamente. No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos contra nuestra campaña. ¡Basta ya! Exigimos que la comunidad internacional —empezando por Estados Unidos— se mantenga alerta, vigilante e inflexible en defensa de la democracia en Colombia", dijo De La Espriella.

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Asimismo, el aspirante a la Presidencia manifestó: “Necesitamos presencia en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes, sin intimidación, terror ni asesinatos”.