Barranquilla y el Atlántico volvieron a ponerse en el centro de la conversación nacional con el desarrollo de ExpoProBarranquilla 2026, el espacio liderado por ProBarranquilla para analizar los principales retos y oportunidades de la región en materia de competitividad, inversión, infraestructura, innovación y desarrollo social.

La agenda académica reunió a representantes del sector empresarial, líderes institucionales y expertos internacionales para debatir sobre promoción de ciudad, capacidades territoriales y estrategias para convertir las ventajas competitivas en decisiones concretas de inversión.

El encuentro, que inició el 13 de mayo y finalizó el 14 de mayo con una rueda de negocios enfocada en conectar oportunidades entre empresarios e inversionistas, sirvió además como escenario para debatir sobre desarrollo regional y transformación productiva.

La apertura estuvo a cargo de Claudia Fuentes, presidenta del Consejo Directivo de ProBarranquilla, quien destacó el papel que ha tenido la articulación entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil en la transformación que vive Barranquilla y el Atlántico.

“Hace mucho tiempo entendimos que los grandes avances no son producto de esfuerzos aislados, sino de agendas compartidas. Cuando empresas, sector público, academia y sociedad civil reman en la misma dirección, los resultados son inevitables”, expresó.

La directiva resaltó que actualmente la región muestra mayores niveles de competitividad, conectividad y visibilidad internacional, impulsados por empresarios que continúan apostándole al territorio mediante inversión, generación de empleo, innovación y sostenibilidad.

Más inversión y talento humano

Por su parte, Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, presentó cifras sobre el impacto de las estrategias de promoción de inversión desarrolladas en los últimos años.

Según explicó, durante los últimos cinco años se han apoyado cerca de 144 proyectos de inversión, generando más de 2.100 empleos directos. Además, solo en el último año se respaldaron US$470 millones en inversión a través de 23 proyectos, de los cuales 18 estuvieron orientados a exportación.

Osorio también destacó que actualmente se realizan alrededor de 59 agendas de inversión anuales, equivalentes a más de una reunión semanal para impulsar nuevas oportunidades en la región.

La directiva enfatizó en el talento humano como uno de los principales motores de desarrollo. Programas como Barranquilla es Bilingüe y Talento Digital han impactado a más de 60.000 estudiantes, fortaleciendo capacidades clave para responder a las nuevas dinámicas del mercado global.

“Hoy la inversión se mueve hacia los territorios que entienden el contexto, generan confianza y tienen la capacidad de ejecutar”, afirmó. Asimismo, aseguró que “ExpoProBarranquilla se trata de conectar capacidades con decisiones reales, reducir la incertidumbre y acelerar la inversión”.

Nearshoring y competitividad

Uno de los conversatorios centrales estuvo enfocado en cómo capitalizar oportunidades de inversión a partir del nearshoring y la competitividad regional.

En el espacio participaron Vincent Raufast, director global de consultoría de OCO Global, y María Alejandra Henríquez, gerente de inversiones de ProBarranquilla.

Durante la presentación de resultados de OCO Global, Raufast señaló que en los últimos cinco años el nearshoring concentró cerca del 60 % de los proyectos de inversión extranjera en América Latina y que más del 80 % de esos flujos estuvieron dirigidos al mercado estadounidense.

En ese contexto, aseguró que: “Barranquilla entra a la competencia global por la inversión extranjera con una apuesta regional de alto impacto”, destacando que el territorio cuenta con ventajas como acceso a mercados, capacidades productivas y diversificación de riesgos.

Raufast también aseguró que uno de los principales desafíos para Colombia y el Caribe es consolidarse como una región articulada y capaz de transmitir confianza a los inversionistas.

“Lo que más detestan los inversionistas es el riesgo. Por eso es importante que la región muestre oportunidades concretas y con garantías”, afirmó.

Asimismo, destacó que Barranquilla viene construyendo una ruta sólida para consolidar sectores estratégicos, sin dejar de fortalecer las industrias tradicionales que actualmente sostienen el crecimiento económico.

Historias empresariales

Dentro de los Pro Talk, varios empresarios compartieron experiencias sobre cómo la región se ha convertido en una plataforma estratégica para la expansión de negocios.

José Luna, gerente general de Oben Group, expuso el crecimiento que ha tenido la compañía tras invertir en Barranquilla, resaltando la confianza y las ventajas logísticas del territorio.

A su vez, Gustavo Corzo, cofundador de Latamks, aseguró que el recurso más valioso de Colombia es su gente y explicó cómo la ciudad le permitió ampliar operaciones hacia mercados del Caribe, Asia, África y posteriormente Norteamérica.

Corzo señaló que Barranquilla ofrece condiciones estratégicas como calidad de vida, zonas francas y una sólida articulación público-privada, factores que impulsaron el crecimiento de su organización, pasando de 40 a 450 empleados entre 2021 y 2023.

Las intervenciones coincidieron en que factores como la ubicación geográfica, la infraestructura logística, las zonas francas, el talento humano y la articulación institucional han sido determinantes para atraer inversión y consolidar procesos de expansión empresarial desde Barranquilla hacia mercados internacionales.

Apuesta aeronáutica

La agenda también abrió espacio para discutir la consolidación de un clúster aeronáutico y MRO en Barranquilla, sector que empresarios y voceros gremiales consideran estratégico para el crecimiento regional.

El panel, moderado por Juan Pablo Rojas, VP técnico y director de desarrollo de negocios para las Américas de SGI Aviation, permitió analizar las oportunidades que tendría la ciudad para fortalecer su posicionamiento dentro de la industria aeronáutica y de mantenimiento especializado en el Caribe colombiano.

Ricardo Sandoval, COO de KS3 Global, aseguró que “Barranquilla debe pasar de la visión a la acción”, mientras Felipe Acosta, director general de Focused Air, afirmó que la ciudad reúne condiciones logísticas, talento humano e infraestructura para convertirse en un referente del sector aeronáutico en el Caribe.

Por su parte, Alberto Vives, director seccional Atlántico y Magdalena de la ANDI, destacó la necesidad de seguir fortaleciendo la articulación entre el sector privado, la academia y las instituciones públicas para consolidar capacidades técnicas y atraer nuevas inversiones relacionadas con la industria aeronáutica.

Garantías democráticas

Otro de los espacios destacados fue la charla “Confianza que decide: garantías democráticas para Colombia”, liderada por Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil.

Durante su intervención, Penagos presentó el plan de auditorías presidenciales para 2026 y abordó los desafíos que enfrenta el país en materia electoral y de orden público.

El funcionario insistió en que la garantía de elecciones transparentes no depende únicamente de la Registraduría, sino también del trabajo conjunto entre instituciones y el Gobierno nacional para proteger el proceso democrático.

Además, hizo un llamado a combatir la desinformación y a prevenir hechos de violencia que amenacen los procesos democráticos.

Impulso al crecimiento empresarial

La jornada de la tarde incluyó la participación de Daniel Rubio, director de Caribe Exponencial, quien presentó los resultados de la iniciativa enfocada en acelerar empresas con alto potencial de crecimiento.

Actualmente, el programa reúne 69 compañías y ha contribuido a generar más de 3.500 empleos y ventas superiores a los 260 millones.

Rubio explicó que las empresas seleccionadas atraviesan procesos de consultoría intensiva durante siete meses, enfocados en aumentar ventas, optimizar flujo de caja y fortalecer liderazgo corporativo.

Durante el espacio “Lo que hace posible la inversión”, una conversación entre por Tatyana Orozco, CEO de Consultia, y Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, se discutieron los desafíos y oportunidades que enfrenta Colombia para fortalecer su capacidad de atraer inversión.

Maiguashca insistió en la necesidad de que el empresariado colombiano crea e invierta en el país como muestra de confianza hacia los mercados internacionales, destacando además el valor estratégico de recursos como el agua, la energía y los minerales en el actual contexto global. La economista también hizo énfasis en la urgencia de cerrar brechas de talento humano, priorizando la productividad y las capacidades técnicas sobre la “titulitis”, así como en incorporar herramientas de inteligencia artificial en todos los niveles empresariales.

Energía y transición

La transición energética también ocupó un lugar central en la agenda de ExpoProBarranquilla 2026.

Alfonso Vergara, CEO de Amazónica LNG, presentó el proyecto de construcción del primer puerto especializado en importación, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado en Colombia.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura energética nacional y consolidar al Caribe colombiano como un punto estratégico para el desarrollo del mercado de gas natural.

Una visión regional

Uno de los momentos claves del evento estuvo encabezado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien presentó una amplia radiografía sobre los proyectos de infraestructura, conectividad, turismo, educación y transición energética que actualmente se desarrollan en el departamento.

El mandatario destacó avances en dobles calzadas, corredores logísticos, expansión de zonas francas, fortalecimiento del sistema vial y proyectos de agua potable que buscan impulsar el crecimiento del Atlántico.

Verano también resaltó iniciativas relacionadas con energías renovables, videojuegos, innovación tecnológica y turismo sostenible, asegurando que el departamento atraviesa una etapa de transformación histórica.

“Tenemos la ubicación correcta, pero todo lo demás lo tenemos que construir”, expresó durante su intervención.

En esa misma línea, Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Barranquilla, coincidió en que tanto la ciudad como el departamento viven un momento estratégico de proyección y consolidación regional.

Confianza en medio del ruido

El cierre de la agenda incluyó el panel “Colombia después del ruido: liderazgo, confianza y oportunidades para los próximos años”, moderado por Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO, y con la participación de Fernando Quijano, director del diario La República; Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo; y Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País en Colombia.

Durante el conversatorio se discutió sobre la confianza institucional, la polarización, el papel de las regiones en el desarrollo económico y el impacto de la desinformación en la percepción del país.

Los panelistas coincidieron en que Colombia enfrenta desafíos complejos, pero también oportunidades derivadas de la fortaleza institucional, la diversidad regional y la capacidad de resiliencia que han demostrado distintas ciudades y departamentos.

Rueda de negocios

La segunda jornada de ExpoProBarranquilla 2026 estuvo marcada por una rueda de negocios que permitió acercar a empresarios, inversionistas e interesados en generar alianzas estratégicas y explorar oportunidades de crecimiento.