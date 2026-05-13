En diálogo con EL HERALDO, la directora de Probarranquilla, Vicky Osorio, elogió durante el evento de Expoprobarranquilla 2026 el trabajo de atracción de inversión que ha impulsado a que una ciudad como Barranquilla y el departamento del Atlántico se conviertan en pieza clave de Colombia en materia de negocios, infraestructura e internacionalización.

En ese sentido, Osorio manifestó que se tiene que seguir fortaleciendo esa agenda, mirar hacia futuro, ya que finalmente los territorios exitosos son los que tienen una visión a largo plazo y también los que trabajan de manera articulada.

“Hemos sido muy exitosos y estamos pasando por un muy buen momento como región en la atracción de inversión, hay empresas que están viendo toda la competitividad que tenemos para establecer sus operaciones en Barranquilla, pero tenemos que seguir fortaleciendo esa agenda”, precisó la directora de Probarranquilla.

Agregó que en el 2025, Probarranquilla atendió 180 oportunidades de inversión que están mirando la posibilidad de establecer sus operaciones en Colombia.

“Realmente estamos en ese radar y vemos mucho interés en empresas extranjeras de establecer sus operaciones, y estamos ahora presentando casos de éxito que han mostrado cómo esa decisión los ha llevado a ser más competitivos y acceder de manera más amplia a los mercados internacionales”, sostuvo Osorio.

Y añadió: “Tenemos una gran competitividad para poder ser una plataforma de exportaciones a los mercados de Centroamérica, de Caribe y de Estados Unidos con unos tránsitos de 5 a 6 días para llegar a Estados Unidos y desde el puerto de Miami tenemos acceso en uno a tres días al 70 % de los mercados de Estados Unidos. Nuestra educación estratégica, la mano de obra, la infraestructura que tenemos para la ubicación de esas empresas con las zonas francas, los puertos, los parques industriales y además una mano de obra muy valorada y capacitada, eso nos hace realmente competitivos como plataforma exportadora”.