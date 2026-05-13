Una tostada con queso cottage y jamón serrano acompañada de un batido de kéfir, plátano y frambuesas se convierte en una opción rápida, nutritiva y deliciosa para las mañanas. — El desayuno sigue siendo una de las comidas más importantes del día, no solo por el aporte de energía que proporciona, sino también porque puede influir en el estado de ánimo y en la sensación de saciedad durante la mañana.

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Cada vez más personas buscan opciones saludables que además sean fáciles de preparar y tengan mucho sabor.

Entre las alternativas más completas destaca una combinación rica en proteínas, fibra y grasas saludables como una tostada de pan de trigo sarraceno con tomate, queso cottage, rúcula y jamón serrano, acompañada de un batido de kéfir con frambuesas y plátano.

Así puede preparar la tostada perfecta con jamón serrano y queso cottage

Esta receta rápida y saludable combina proteínas, fibra y grasas saludables en un desayuno delicioso y muy fácil de hacer.

Ingredientes:

1 o 2 rebanadas de pan de trigo sarraceno

1 tomate maduro

Queso cottage al gusto

Jamón serrano

Rúcula fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Preparación:

El primer paso es tostar el pan hasta que quede crujiente por fuera y suave por dentro. El pan de trigo sarraceno es ideal porque aporta fibra e hidratos de carbono complejos que ayudan a mantener la saciedad durante más tiempo.

Luego llega el turno del tomate. Puede rallarlo y untarlo directamente sobre el pan o colocarlo en rodajas, dependiendo de la textura que prefieras. Añada una pizca de sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva virgen extra para potenciar el sabor.

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Después incorpore una capa generosa de queso cottage, que destaca por su alto contenido de proteínas y calcio. Encima coloca varias lonjas de jamón serrano y termina con unos brotes de rúcula para darle un toque fresco y ligeramente picante. ¡Buen provecho!