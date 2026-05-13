El sancocho es tradición, y por eso aquí en Barranquilla es uno de esos planes imperdibles, en especial uno que lo haga sudar la gota gorda, lo deleite con su sabor y lo atrape con una experiencia inolvidable. Y es que tomarse una buena sopa es un plan perfecto para compartir en familia o con amigos, convirtiéndose en la salida ideal para un fin de semana.

En la ciudad se encuentran múltiples locales para disfrutar de un buen totumazo, pero entre todos ellos, EL HERALDO le trae los recomendados que no se puede perder, ya sea que esté en el norte, centro o sur de la ciudad.

Dos sabores en un mismo plato

El recorrido empieza en Totuma y Verbena, ubicado en la calle 96 #45B, en Miramar. Este lugar cuenta además con otras dos sedes: una en el Paseo Bolívar y otra en la calle 84. Allí podrá encontrar el famoso “miti miti”, en el que podrá mezclar sus dos sopas favoritas y deleitarse con esta combinación única.

Además, encontrará un espacio para los más pequeños llamado Verbelandia, donde podrán jugar, cocinar en una cocina de juguetes y disfrutar de personajes icónicos en versión infantil.

Barrio Abajo sirve la totuma de tradición

Luego de esto, pasamos a Barrio Abajo, específicamente a Rancho Bajero, ubicado en la carrera 54 #46B-17, un lugar con más de 28 años de existencia conquistando a los barranquilleros a punta de sabor.

Su ambiente es popular y verbenero, ideal para pasarla bacano y tomarse un buen sancocho con su respectivo arroz y jugo de corozo.

Un totumazo en cuchara de palo

Y si está buscando un lugar aclimatado, donde le sirvan una buena totuma con cuchara de palo, el punto ideal está en el sur de la Arenosa, exactamente en la carrera 8 #38B-75.

El lugar es conocido como La Totuma Costeña. Aquí, el sancocho de la casa es la famosa sopa de la cosilla.

En estos distintos lugares podrá encontrar platos populares del Caribe colombiano como mondongo, guandú con carne salada, ajiaco y hasta mote de queso.