El tomate es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina gracias a su versatilidad en ensaladas, salsas, guisos y preparaciones caseras.

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Por eso, muchas personas aprovechan la temporada de tomates frescos para preparar conservas caseras que permitan disfrutar de este alimento durante meses sin perder gran parte de sus propiedades y su característico sabor.

El tomate es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina gracias a su versatilidad en ensaladas, salsas, guisos y preparaciones caseras.

Además de ser un ingrediente básico en la cocina, el tomate aporta nutrientes importantes para el organismo. Uno de sus componentes más destacados es el licopeno, un antioxidante natural responsable de su color rojo intenso.

Este compuesto ha sido relacionado con beneficios para la salud cardiovascular y la protección celular. El tomate también contiene vitaminas, minerales y un alto contenido de agua, lo que lo convierte en un alimento ligero y nutritivo.

Pexes Además de ser un ingrediente básico en la cocina, el tomate aporta nutrientes importantes para el organismo. Uno de sus componentes más destacados es el licopeno, un antioxidante natural responsable de su color rojo intenso.

Hacer conserva casera es más sencillo de lo que parece y no requiere ingredientes complicados. Lo más importante es cuidar el proceso de limpieza y esterilización para que el producto se mantenga en buen estado.

Ingredientes:

Tomates maduros

Sal al gusto

Frascos de vidrio con tapa

Preparación:

Lave muy bien los tomates antes de comenzar. Para retirar la piel con facilidad, sumérgelos durante un minuto en agua hirviendo y luego pásalos a un recipiente con agua fría.

Pele los tomates y córtelos en trozos. Retire la parte dura del centro y el exceso de líquido. Puede dejarlos troceados o triturarlos para obtener una textura más uniforme.

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Agregue un poco de sal si deseas potenciar el sabor. Cocine el tomate a fuego medio durante unos 30 minutos para reducir el agua y concentrar más el sabor.

Vierta la mezcla en frascos de vidrio limpios, llenándolos casi por completo. Cierre bien los recipientes y colócalos dentro de una olla con agua.

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Hierva los frascos entre 30 y 40 minutos para esterilizarlos correctamente. Una vez finalizado el proceso, deja enfriar los envases para que hagan vacío y se conserven mejor.

Si el proceso se realiza correctamente, la conserva puede mantenerse en buen estado durante varios meses e incluso hasta un año, siempre que se almacene en un lugar fresco, seco y oscuro.