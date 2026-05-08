Las frutas deshidratadas se han convertido en uno de los snaks más saludables que se encuentran en el mercado. Una de las más apetecidas es la manzana, la cual tiene grandes beneficios para la digestión y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

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Este snack natural, elaborado mediante la eliminación del agua de la fruta fresca, conserva buena parte de sus nutrientes, fibra y antioxidantes, convirtiéndose en una alternativa saludable frente a los productos ultraprocesados como las papas fritas u otros alimentos cargados de azúcar.

Al estar deshidratada, la fruta concentra su sabor y parte de sus nutrientes, lo que facilita su consumo. También aporta antioxidantes como la quercetina y vitamina C, sustancias relacionadas con la protección de las células y ayuda al sistema inmunológico.

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Además, esta fruta deshidratada tiene la capacidad para generar sensación de saciedad gracias a su gran contenido de fibra.

¿Cómo preparar la manzana deshidratada?