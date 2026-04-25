Si quiere pecar pero sin culpa, le traemos una receta de brownie que está excelente para estos momentos.

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Hay combinaciones que nunca fallan, y la de banana con cacao es una de ellas. Este brownie es perfecto para una merienda rápida, sin complicaciones y con ese toque casero que siempre disfruta. ¡Manos a la cocina!

Pexels Prepare un delicioso brownie

Ingredientes:

2 bananas maduras (bien trituradas)

120 gr de manteca derretida

100 gr de azúcar (puede ser morena o blanca)

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

80 gr de cacao amargo en polvo

100 gr de harina leudante

1 pizca de sal

50 gr de nueces o chips de chocolate (opcional)

Preparación:

Precaliente el horno a 180 °C y engrase un molde de aproximadamente 20x20 cm. Triture las bananas con un tenedor hasta obtener un puré suave. En un recipiente, mezcle la banana con la manteca derretida, el azúcar, los huevos y la vainilla.

Aparte, tamice el cacao, la harina y la sal. Luego incorpórelos a la mezcla anterior sin batir de más. Si desea, agregue nueces o chips de chocolate.

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Vierta la mezcla en el molde y distribuya de forma uniforme. Hornee entre 25 y 30 minutos. El centro debe quedar ligeramente húmedo. Deje enfriar antes de cortar para lograr mejores porciones. ¡Buen provecho!