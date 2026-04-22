La pasta alfredo es un plato de pasta, tradicionalmente fettuccine, cubierto con una salsa cremosa a base de queso parmesano y mantequilla. Fue creada por Alfredo di Lelio en Roma, en 1914, convirtiéndose en una receta auténtica que no lleva crema, aunque las versiones modernas, principalmente en Estados Unidos, suelen incluirla.

Leer más: Kéfir: qué es, para qué sirve y cómo hacerlo en casa paso a paso

Cabe señalar que este plato italiano se puso de moda en América a partir de los años 20′, y la influencia de su cocina hizo que se le añadieran otros ingredientes como la nata líquida.

Esta salsa es famosa por su textura suave, cremosa y su sabor intenso a queso parmesano. Se le puede agregar un diente de ajo salteado para un toque de sabor, añadiendo la bechamel a un plato con pechuga de pollo por ejemplo.

La técnica principal para preparar la salsa Alfredo consiste en fundir la mantequilla, nata líquida y queso parmesano a fuego lento hasta lograr una textura sedosa que envuelve la pasta. El tiempo total de preparación es de 15 minutos, de los cuales 5 son de preparación y 10 de cocción.

Ingredientes

200 ml de nata líquida para cocinar

60 g de queso parmesano rallado

Sal al gusto

50 g de mantequilla

Pimienta negra recién molida al gusto

Preparación

Lo primero que debe hacer es derretir la mantequilla en un sartén grande a fuego bajo, después vierta la nata líquida y remueva constantemente hasta que se integre con la mantequilla, manteniendo el sartén a fuego bajo para evitar que se corte.

Cuando la mezcla esté caliente agregue el queso parmesano poco a poco y remueva para que se funda y se espese; después agregue sal y pimienta al gusto ya que el parmesano es salado por lo general.

Ver también: El próximo puente festivo no será el 1 de mayo: esta es la fecha oficial y lo que se celebra

Siga moviendo hasta que la salsa espese ligeramente y tenga una textura cremosa, si queda muy espesa añada una cucharada de agua de cocción de la pasta. Después mezcle la salsa con la pasta recién cocinada y sirva para que disfrute de un delicioso plato. Decore con perejil fresco.