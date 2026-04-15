La expectativa entre los fanáticos de las hamburguesas ya llegó a su punto más alto. El Burger Master 2026, organizado por el influencer Tulio Recomienda, tiene todo preparado para una nueva edición que incluye fechas oficiales, precio único y la lista de restaurantes que competirán con sus mejores creaciones.

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Asimismo, el festival gastronómico se realizará del 20 al 26 de abril, periodo en el que diferentes establecimientos del país buscarán conquistar al público con la mejor hamburguesa artesanal, estableciendo un precio estándar de 21.000 pesos para todas las propuestas.

Para esta nueva edición, la apuesta principal será la creatividad y la exclusividad. Los restaurantes participantes han dedicado meses al desarrollo de recetas totalmente nuevas, pensadas exclusivamente para el evento y que no forman parte de sus cartas habituales.

Además, entre las preparaciones destacarán ingredientes como carnes maduradas, panes tipo brioche elaborados de forma artesanal y salsas de autor, creadas por cada chef para ofrecer combinaciones de sabores poco comunes en la oferta tradicional.

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Otro aspecto que cobra relevancia este año es la narrativa detrás de cada hamburguesa. Los establecimientos han trabajado en construir historias alrededor de sus creaciones con el objetivo de generar una conexión más cercana y emocional con los comensales.

Restaurantes participantes en Barranquilla

Hasta el momento los establecimientos confirmados son los siguientes:

Vanfran Burgers

Big Bites

La Guapa

Lug Burger & Rock

Muncher

Tropique

La Duquesa Burger Grill

Enzo

Colmillo

L’eden Gastro Bar

Chori

Street Burger

La Hierra

Barbecue Garage

Grab

El Parche

Machete Burger

Moratto

Cargo (Puerto Colombia)

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¿Cuánto cuesta una hamburguesa en el Burger Master 2026?

Todas las hamburguesas tendrán un precio de $21.000 durante el evento, sin importar el lugar o la ciudad donde se vendan.

¿Cómo votar en el Burger Master?

Los asistentes deberán descargar la aplicación de Tulio Recomienda, visitar los restaurantes participantes y calificar su experiencia para apoyar sus favoritas.

¿En qué ciudades se realiza el Burger Master 2026?

El evento tendrá presencia en más de 50 ciudades del país, entre ellas Barranquilla.

¿Las hamburguesas son del menú normal?

No. Se trata de preparaciones exclusivas creadas únicamente para el festival, por lo que no suelen estar disponibles después de finalizar el evento.