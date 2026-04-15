Cuando Amazon MGM Studiostuvo los derechos de la franquicia en 2021, continuó avanzando en la búsqueda del próximo James Bond, uno de los personajes más icónicos del cine.

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En medio de los rumores sobre posibles candidatos, un nuevo nombre ha comenzado a tomar fuerza ha sido el de Louis Partridge, actor británico de 22 años que podría marcar un antes y un después en la historia del agente secreto.

De confirmarse su elección, Partridge se convertiría en el intérprete más joven en dar vida al 007, superando a figuras como George Lazenby, quien debutó en el papel a los 29 años.

Instagram louispartridge_ Louis Partridge

El nombre del actor, reconocido por su participación en Enola Holmes, fue revelado por el medio Variety, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del estudio ni de sus representantes.

La posible elección de Partridge coincide con la estrategia de Amazon de renovar la franquicia con un enfoque más joven. La idea sería construir una saga a largo plazo con un mismo protagonista, apostando por un perfil menos consolidado en Hollywood.

La próxima película de James Bond contará con un equipo destacado. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que la dirección recaerá en Denis Villeneuve, reconocido por producciones como Dune.

Todavía los detalles de la trama y el elenco siguen siendo confidenciales, el proceso de casting continúa generando expectativa en la industria y entre los fanáticos de la saga que tienen que esperar a un anuncio oficial.