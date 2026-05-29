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Esta versión mantiene el sabor clásico que todos aman, pero con ingredientes más ligeros y nutritivos que puede hacer en casa. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

3 papas medianas

2 zanahorias

1 taza de arvejas

2 huevos cocidos

1 manzana verde picada en cubos pequeños (opcional)

1/2 taza de yogur griego natural

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de aceite de oliva

Jugo de medio limón

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado

Preparación:

Pele las papas y las zanahorias y córtelas en cubos medianos. Cocine las verduras en agua con un poco de sal hasta que estén suaves, pero firmes. Agregue las arvejas durante los últimos minutos de cocción.

Escurra todo y deje enfriar completamente. En un recipiente mezcle el yogur griego, la mostaza, el aceite de oliva y el jugo de limón. Añada las verduras cocidas, los huevos picados y la manzana verde.

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Mezcl4 suavemente para no deshacer las papas. Ajust4 sal y pimienta al gusto. Finalice con perejil fresco por encima y refrigere antes de servir. ¡Buen provecho!