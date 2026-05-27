Si su rutina del desayuno se resume en romper dos huevos en la sartén con un poco de sal, es momento de hacer un cambio drástico. Las mañanas merecen algo superior. Esta alternativa revoluciona el plato más clásico del día y lo convierte en una deliciosa forma para comenzar el día.
Se trata de una combinación donde la suavidad del huevo se fusiona con el perfume del ajo dorado y lo ‘saladito’ del queso: huevos al ajillo con mantequilla y queso parmesano.
Lo mejor de todo es que se prepara con tal rapidez que es imposible llegar tarde al trabajo. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de un plato digno de hotel cinco estrellas sin salir de casa.
- Tiempo total: 10 minutos cronometrados.
- Porciones: 1 persona.
- Nivel de dificultad: muy fácil.
Ingredientes
- 2 huevos frescos (preferiblemente orgánicos o de campo).
- 2 dientes de ajo finamente laminados o picados.
- 1 cucharada de mantequilla sin sal (es el secreto para darles máxima cremosidad).
- 3 cucharadas de queso parmesano rallado.
- 2 ramitas de cilantro fresco picado minuciosamente.
- Sal al gusto (una pizca sutil).
Paso a paso
- Infusionar el ajo. Coloque una sartén a fuego medio-bajo y derrita una cucharada de mantequilla. Incorpore dos dientes de ajo picados y sofríalos despacio hasta que comiencen a dorarse sutilmente y desprendan su aroma, cuidando que no se quemen.
- Batir los huevos. Mientras se cocina el ajo, rompa dos huevos en un tazón, agregue una pizca de sal y bátalos suavemente con un tenedor hasta integrar la clara y la yema de forma homogénea.
- Cocinar a fuego lento. Baje el fuego al mínimo y vierta los huevos batidos en la sartén junto con el ajo y la mantequilla. Remueva de manera continua con una espátula realizando movimientos suaves y envolventes para lograr una textura cremosa.
- Agregar el queso y el cilantro. Justo antes de apagar el fuego, cuando los huevos aún estén húmedos y brillen, espolvoree tres cucharadas de queso parmesano rallado y el cilantro fresco picado. Retire de la sartén inmediatamente y sirva al instante.