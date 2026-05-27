Si su rutina del desayuno se resume en romper dos huevos en la sartén con un poco de sal, es momento de hacer un cambio drástico. Las mañanas merecen algo superior. Esta alternativa revoluciona el plato más clásico del día y lo convierte en una deliciosa forma para comenzar el día.

Se trata de una combinación donde la suavidad del huevo se fusiona con el perfume del ajo dorado y lo ‘saladito’ del queso: huevos al ajillo con mantequilla y queso parmesano.

Lo mejor de todo es que se prepara con tal rapidez que es imposible llegar tarde al trabajo. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de un plato digno de hotel cinco estrellas sin salir de casa.

Tiempo total: 10 minutos cronometrados.

10 minutos cronometrados. Porciones: 1 persona.

1 persona. Nivel de dificultad: muy fácil.

Ingredientes

2 huevos frescos (preferiblemente orgánicos o de campo).

frescos (preferiblemente orgánicos o de campo). 2 dientes de ajo finamente laminados o picados.

finamente laminados o picados. 1 cucharada de mantequilla sin sal (es el secreto para darles máxima cremosidad).

sin sal (es el secreto para darles máxima cremosidad). 3 cucharadas de queso parmesano rallado.

rallado. 2 ramitas de cilantro fresco picado minuciosamente.

fresco picado minuciosamente. Sal al gusto (una pizca sutil).

Paso a paso