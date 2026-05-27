Crítico se mostró el candidato presidencial Abelardo De la Espriella ante lo que consideró una inacción por parte del Gobierno nacional que derivó, según dijo, en el ataque terrorista contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, que dejó una docena de militares heridos.

“Mientras Petro, el supuesto “comandante en jefe”, dedica sus días a violar la ley haciendo política a favor de Cepeda, los héroes de nuestras Fuerzas Armadas siguen pagando las consecuencias de la alianza entre el presidente, el senador y el terrorismo”, escribió el líder del movimiento Firmes por la Patria.

Al tiempo, el candidato expresó su solidaridad “con las víctimas del cobarde atentado contra el Ejército en Riohacha”. “¡Fortaleza, tropas! La lealtad del pueblo colombiano está con ustedes”, agregó afirmando que un eventual gobierno suyo “los bandidos no tendrán respiro para perpetrar este tipo de ataques”.

“(Los violentos) terminarán encerrados en cárceles reales o dados de baja, esa es mi promesa. La paz real se construye con justicia, autoridad y sometiendo a los bandidos. Eso que llaman “paz total” es complicidad con los peores criminales”, cerró.

Atentado sería una retaliación

El secretario de Gobierno de la Gobernación de La Guajira, Misael Velázquez, entregó detalles sobre el atentado perpetrado en la madrugada de este miércoles, dando una primera hipótesis sobre lo sucedido.

El jefe de dicha cartera departamental, expresó que los móviles que manejan hasta el momento, es que, “el ELN realizó estos actos por un tema de retaliación, ya que en los últimos días han habido capturas en la vía hacia el municipio de Maicao y en Riohacha”.

Por su parte, adelantó que ante esta situación, se convocará un consejo extraordinario de seguridad para evaluar medidas inmediatas junto a las autoridades competentes.

Las autoridades informaron que pese a los daños materiales y la envergadura del ataque, “no hay heridos de gravedad, solo los afectaron las esquirlas de los explosivos.