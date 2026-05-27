La carrera por la presidencia de la República sigue generando reacomodos y debates internos en los diferentes partidos políticos. En las últimas horas, la estrategia de la precandidata Paloma Valencia quedó bajo la lupa tras las declaraciones de la senadora Paola Holguín, una de las figuras más cercanas de su colectividad. Holguín analizó los pasos recientes de la campaña y reconoció que algunas decisiones no han caído bien en los sectores tradicionales del partido.

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A través de un análisis detallado sobre el panorama del Centro Democrático, la congresista puso sobre la mesa el impacto de la designación de la fórmula vicepresidencial de Valencia, los desaciertos en los acercamientos con otras fuerzas políticas y las razones del distanciamiento de varios liderazgos clave en este proceso.

La elección de Juan Daniel Oviedo genera opiniones divididas en el Centro Democrático

Uno de los puntos más complejos en la actual coyuntura de la campaña de Valencia ha sido la incorporación del exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, como su compañero de fórmula. Aunque se reconoce su trayectoria técnica, su perfil ha causado un evidente choque con los sectores más tradicionales de la colectividad.

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Al respecto, Paola Holguín detalló la percepción que existe en las calles y dentro de las huestes del partido sobre esta alianza: “Hay temas complejos con el doctor Juan Daniel. Él es un gran hombre, es una persona con conocimiento, pero algunas de sus posturas no comulgan con la base del partido. Algunas personas del partido me lo han manifestado en la calle, no se sintieron tan cómodas”.

Pese a este escenario, Holguín fue enfática en defender las cualidades personales y profesionales de la precandidata presidencial, a quien calificó como “una extraordinaria mujer, una gran candidata, una mujer muy preparada, una mujer muy transparente”. Sin embargo, admitió abiertamente que la campaña ha transitado por caminos que, desde su perspectiva, constituyen fallas en la planificación política.

El encuentro con Sergio Fajardo fue calificado como un error estratégico

La búsqueda de consensos y los diálogos con figuras de sectores moderados o de centro también han fragmentado las opiniones internas. El principal foco de crítica ha sido la reunión pública que sostuvo Paloma Valencia con el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, un hecho que la senadora antioqueña lamentó profundamente.

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“Siento que se presentaron algunos errores. Yo, por ejemplo, quedé muy triste con ese café con Fajardo”, manifestó la congresista, argumentando que dicho escenario fue instrumentalizado en contra de la propia candidata.

Según la lectura de Holguín, el encuentro estuvo lejos de ser un debate programático respetuoso: “Me dio mucha tristeza porque siento que ese café desnudó la condición humana de Fajardo, porque fue un café que él usó, yo diría que casi para humillar a Paloma en vivo y en directo. Y eso no se hace, eso no muestra una buena condición humana”.

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Al evaluar si esta aproximación fue un desacierto táctico, la parlamentaria infirió que la intención de Valencia respondía a un deseo genuino de debatir con sectores diversos, pero que el resultado terminó siendo adverso debido a la actitud de su interlocutor.

“Seguramente Paloma lo hizo con un ánimo supremamente generoso de ese diálogo que ella quiere entablar con diferentes. Pero eso finalmente lo terminó aprovechando Fajardo con un gesto que muestra una mala condición humana por parte de él”, argumentó.

Las coaliciones ciudadanas deben primar sobre las alianzas políticas tradicionales, dice Holguín

Frente a los cuestionamientos por supuestos apoyos de políticos con dudas sobre su idoneidad dentro de la campaña, Holguín prefirió no emitir conceptos individuales y optó por priorizar el valor del voto de opinión. Para la senadora, la dinámica de una elección presidencial rompe los esquemas tradicionales de las maquinarias y los acuerdos de directivos.

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“Es más importante la coalición popular que la coalición política. Uno necesita que lo quieran los ciudadanos, porque finalmente, los partidos políticos se mueven por intereses. Los partidos terminan siendo, no todos, pero la inmensa mayoría, gobiernistas”, precisó.

Bajo esta premisa, reiteró que la clave del éxito en las urnas radica en la empatía directa con el electorado: “Las coaliciones populares son las que más perduran, las más importantes, y es ganarse el corazón de los votantes, sobre todo en una elección como la de presidencia, donde el ciudadano vota más por la persona, por la conexión, que pensando en los partidos”.

Hay reparos internos en el Centro Democrático por el rumbo de la campaña de Paloma Valencia

Uno de los fenómenos que más ha llamado la atención ha sido la ausencia de figuras de peso del Centro Democrático, como la propia Holguín o María Fernanda Cabal, en los actos públicos de Paloma Valencia. Ante las especulaciones sobre posibles fracturas irreconciliables, Holguín aclaró que su distanciamiento fue debidamente notificado y obedece a un cambio de enfoque en sus prioridades actuales.

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“Paloma sabe que yo la quiero, que yo la aprecio. Le dije mis razones en su momento para tomar distancia, porque me concentré en invitar a votar por la consulta. Ahora lo único que estoy diciendo es concentrémonos en derrotar al heredero”, señaló.

Finalmente, al evaluar el ambiente interno del partido y los señalamientos de la opinión pública por la aparente falta de cohesión, la senadora pidió prudencia a la hora de lanzar juicios de valor sin conocer las dinámicas privadas de la colectividad.

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“Una lección que me deja esta campaña es que los colombianos tenemos mucha facilidad para juzgar. Nadie conoce los hechos, nadie sabe qué pasó en el proceso antes, durante y después. Nosotros lo sabemos. He guardado un prudente silencio y lo voy a mantener. Siento todo el respeto por Paloma, por el presidente Uribe, por el Centro Democrático”, concluyó.