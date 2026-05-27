El candidato presidencial Abelardo de la Espriella calificó de “bandido” al presidente Gustavo Petro por haber hecho eco a la versión surgida alrededor de la representación judicial que él ejerció en el caso de Rosa Elvira Cely, víctima de feminicidio en 2012.

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“No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin”, escribió el presidente Petro en una publicación de X que terminó eliminando.

En respuesta, también en la red social, De la Espriella dijo que Petro “sabe a lo que juega” al replicar ese tipo de acusaciones en días previos a las elecciones presidenciales.

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“Mandas a montar noticias falsas para después darles tracción desde tus cuentas. Yo asesoré a la familia de Rosa Elvira Cely pro bono; no los apoderé en ninguna acción de indemnización. Así estás inflando en los buscadores a tu marioneta, Cepeda. Ninguna de tus trapisondas va a engañar al Pueblo.Prepárate para la derrota”, aseveró.

Bandido, sabes a lo que juegas. Mandas a montar noticias falsas para después darles tracción desde tus cuentas.



Yo asesoré a la familia de Rosa Elvira Cely pro bono; no los apoderé en ninguna acción de indemnización.



Así estás inflando en los buscadores a tu marioneta, Cepeda.… https://t.co/JTkyp6GRvF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 26, 2026

Esto luego de que en medios de comunicación nacionales se difundiera la versión, tomada de una publicación reciente de la hija de Rosa Elvira Cely, de que el equipo de abogados de Abelardo de la Espriella se apropió de gran parte del dinero correspondiente a la indemnización derivada de la condena contra el Estado por el caso de feminicidio.

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Pongamos las cosas en claro mi querido @CancinoAbog. Los periodistas nos basamos en un trino que publicó la hija de Rosa Elvira. Aquí lo publico. pic.twitter.com/D9g4Lly53H — María Jimena Duzán (@MJDuzan) May 26, 2026

La oficina De La Espriella Lawyers emitió un comunicado público para desmentir los señalamientos, explicando que la defensa adelantada dentro del proceso penal se realizó bajo la modalidad “pro bono”, es decir, mediante la prestación gratuita de servicios jurídicos para acompañar a la víctima y a su familia con el propósito de lograr la judicialización y condena de Javier Velasco Valenzuela.

Según el comunicado, ni la firma ni Abelardo De La Espriella recibieron dinero por la representación en el proceso penal, al asegurar que dicha actuación hizo parte de los programas de responsabilidad social y asistencia jurídica gratuita desarrollados por la organización.

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La firma también se refirió a recientes declaraciones entregadas por Juliana Cely en medios de comunicación, afirmando que en ningún momento ella señaló que el abogado se hubiera apropiado de porcentajes relacionados con la indemnización derivada de la condena administrativa contra el Estado.

De igual forma, el comunicado menciona que Adriana Cely tampoco ha acusado a De La Espriella de apropiarse de recursos provenientes de una eventual reparación económica.

La firma jurídica sostuvo además que la representación dentro del proceso penal concluyó en diciembre de 2012, varios años antes de las decisiones relacionadas con procesos administrativos de reparación contra el Estado.

DE LA ESPRIELLA LAWYERS, informa a la opinión pública que su actuación dentro del caso de Rosa Elvira Cely se desarrolló bajo la modalidad PRO BONO, razón por la cual nunca se cobraron ni recibieron honorarios por la representación penal ejercida.



Asimismo, precisamos que las… pic.twitter.com/eST5KpLoXx — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLALA) May 26, 2026

Por su parte, la familia de Rosa Elvira Cely desmintió luego esa información, según afirmó la periodista María Jimena Duzán.

“Acabo de hablar con la familia de Rosa Elvira Cely y me hicieron varias aclaraciones. La primera es que no es cierto, como lo afirmó un medio, que Abelardo solo le entregó el 10% de la indemnización a la familia de Rosa Elvira,cuando se desempeñaba como abogado de ese caso de feminicidio. La familia de Rosa Elvira Cely me informó que la indemnización todavía no se ha producido y que confusiones como esta, pueden complicar aún más los procesos”, indicó la periodista.