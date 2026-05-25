En su cierre de campaña en Barranquilla, el candidato de Defensores por la Patria, Abelardo De La Espriella, destacó y elogió la transformación que ha tenido la capital del Atlántico en los últimos años.

El cordobés, quien ha concentrado sus propuestas de Gobierno en la región Caribe y ha cuestionado duramente el “bogocentrismo”, se refirió a Barranquilla y su liderazgo.

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“Toda esta patria milagro que hoy está aquí reunida en Barranquilla, la ciudad que nos abrió las puertas al mundo y que nos enseñó a creer que sí podemos, ¡claro que podemos!, que somos todo y que somos más que suficientes. Quiero llevar el sueño Caribe al corazón de Colombia”, comenzó diciendo en su discurso.

Asimismo, destacó “el optimismo barranquillero” y afirmó que este “tiene que trascender” en todo el país.

“Vamos a contagiar cada rincón del país. Ayúdenme a impregnar de Caribe el gobierno nacional: que Colombia sea más Caribe, más alegre, más fuerte”, añadió.

Detalló que ese ejemplo de transformación en Barranquilla será replicado en su Gobierno de llegar a la Casa de Nariño.

“Llegó el momento que tanto estuvimos esperando, la Barranquilla que hoy demostró que el liderazgo puede transformar a Colombia para siempre, para siempre. Este modelo de gestión pública de Barranquilla se va a convertir en política nacional en mi gobierno”, expresó.

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En medio de su discurso de cierre de campaña destacó que en Barranquilla hay progreso: “Aquí aprendimos a creer, aquí por donde entró el progreso y se quedó a vivir, aquí donde vivimos en un carnaval de colores, de alegría y de trabajo. Aquí en Barranquilla donde toda Colombia ruge. Aquí, donde llega el río Magdalena nos acompaña y nos trae un mensaje, uno que viene recogiendo por toda la Patria", concluyó.

Enfatizó, además, que su principal gestión será contra la inseguridad: “’Tigres’ y ‘tigresas’ del bosque, nunca más inseguridad en sus calles, ni en Barranquilla, ni en Soledad, ni en Puerto Colombia, ni en Malambo ni en un lugar del Atlántico, ¡en ningún lugar de la patria!“, dijo.

El evento se desarrolló en la explanada del Pabellón de Cristal del Gran Malecón y contó con la presencia de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, así como dirigentes y seguidores del movimiento Defensores de la Patria.

Ante más de 50 mil personas reunidas en el Gran Malecón, José Manuel Restrepo, aseguró que Colombia está a las puertas de un “cambio histórico” y afirmó que la región Caribe tendrá por primera vez -en más de un siglo- un presidente de la República.