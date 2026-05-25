La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las quejas y denuncias radicadas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por presunta participación indebida en política.

La solicitud quedó consignada en un oficio fechado este lunes 25 de mayo y firmado por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, dirigido a la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, Gloria Elena Arizabaleta Coral.

En el documento, el Ministerio Público pidió que, en un plazo de tres días, se remita información detallada sobre cada una de las actuaciones relacionadas con las denuncias contra el mandatario. Entre los datos requeridos están:

Número de radicación.

Fecha de presentación de la denuncia o queja.

Nombre del denunciante o quejoso.

Síntesis de los hechos denunciados.

Estado procesal actual de cada actuación.

Nombre del representante investigador asignado.

La Procuraduría explicó que el requerimiento busca fortalecer sus funciones de vigilancia y seguimiento sobre el trámite que adelanta la Comisión de Acusación frente a estas denuncias.

El oficio se conoce en medio del creciente debate político por las intervenciones públicas del presidente Petro y los cuestionamientos de distintos sectores sobre una posible participación en asuntos electorales, tema que ha generado controversia en el escenario político nacional.

Hecho reciente sobre participación política

Precisamente en la tarde del domingo 24 de mayo, distintos sectores de la oposición cuestionaron duramente al jefe de Estado por haber publicado un video del cierre de campaña del candidato del petrismo, Iván Cepeda, en Barranquilla.

En su cuenta de X, Petro se refirió a la participación de la ciudadanía en el acto público e inclusive mencionó indirectamente al principal contrincante de Cepeda, Abelardo De La Espriella, quien se autodenomina como ‘El Tigre’.

Con buses provenientes de distintos municipios del Caribe, la maquinaria se hizo visible en el cierre de Iván Cepeda

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad.Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata.En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones“, comenzó diciendo.

Acto seguido aseguró que “los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”.

En ese sentido, distintos sectores cuestionaron que Petro, nuevamente, está participando en política y violando la ley, como lo manifestó Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático. “Petro viola la ley sin pudor alguno”, aseveró.

El exsenador Juan Carlos Vélez Uribe también manifestó en sus redes sociales un duro rechazo a las declaraciones de Petro: “Presidente, usted está violando la ley y le importa un comino. Esas ínfulas de dictadorzuelo es lo que lo llevan a comportarse como un Fulgencio Batista o un Alfredo Stroessner. Cual fascista”, sentenció.