En la tarde de este domingo, algunos corredores viales estratégicos como la carrera 46 y la avenida Murillo se han convertido en un improvisado parqueadero de buses que han transportado a cientos de ciudadanos para estar presentes en el cierre de campaña de Iván Cepeda.

Durante un recorrido realizado por un equipo periodístico de EL HERALDO por la zona se pudo observar un sinnúmero de vehículos intermunicipales y de transporte especial provenientes de municipios del Atlántico como Polonuevo y Luruaco.

A ello se sumaron delegaciones que emprendieron su desplazamiento desde las primeras horas de este domingo desde municipios como Arenal, Bolívar, para asistir a la concentración política en Barranquilla, pese a que el candidato ya había encabezado el sábado un cierre de campaña en el sector de La Boquilla, en Cartagena.

También se reportó la presencia de delegaciones procedentes de departamentos como Cesar, La Guajira y Magdalena en este sector de la capital del Atlántico.

A punta de buses de los pueblos del Atlántico, “lleno” total de Iván Cepeda en Barranquilla, en su cierre de campaña! pic.twitter.com/LWRfbKWnga — LUCIA MORA (@moraflorezlucia) May 24, 2026

Otro de los aspectos que ha llamado la atención ha sido la presencia de integrantes de la Minga Indígena, quienes en esta oportunidad no se movilizaron en las tradicionales chivas o vehículos rurales, sino en modernos buses de servicio especial que arribaron hasta las inmediaciones del evento político.

No en vano, en la concentración se observaron decenas de banderas de colores rojo y verde, que identifica al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), plataforma de la cual surgió Aida Quilcué, quien es la fórmula vicepresidencial de Cepeda.

En medio del fuerte dispositivo policial instalado en la zona, también circularon versiones entre algunos asistentes sobre presuntos apoyos logísticos para garantizar la presencia de estas delegaciones rurales y comunitarias.

“A algunas personas les están pagando el transporte y hasta $50 mil para que esté presente en el cierre de campaña. No todo el que está aquí es por convicción, sino para no poner en riesgo su trabajo”, dijo uno de los ciudadanos.

Convocatoria de sindicatos

A ello se ha sumado la convocatoria realizada por distintos sindicatos de la ciudad a través de sus canales oficiales. Uno de los casos fue el de la subdirectiva Atlántico de Sintraelecol, que difundió entre sus afiliados un flyer en el que se invitaba a participar activamente en el cierre de campaña, señalando que “esperamos la participación de todos los trabajadores”.

Es de anotar que la mayoría de los afiliados a estos sindicatos son trabajadores del sector energético. En el Atlántico, la empresa Air-e se encuentra en medio de un proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos ante la crisis financiera y operativa que atraviesa.

También se conoció la definición de varios puntos de concentración para contratistas y miembros de los sindicatos de entidades educativas como el Sena y la Universidad del Atlántico, así como el respaldo de varias administraciones municipales del área metropolitana de Barranquilla.