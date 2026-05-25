El pasado fin de semana el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que en la ciudad de Cali fue retenida por la Policía Nacional una ciudadana colombiana, identificada como Giovanna Arroyo Vacca, que es requerida por autoridades judiciales de Italia, en Europa.

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Atendiendo la notificación roja de Interpol que pesaba sobre la mujer, a manera de solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detenerla provisionalmente, la Policía Nacional en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol en Italia llevaron a cabo el operativo que permitió la ubicación de la señalada.

En un video de la Policía se observa que Arroyo Vacca fue interceptada por agentes de Interpol en plena vía pública de la capital del Valle del Cauca. Allí fue informada del motivo de la retención y le fueron leídos sus derechos.

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𝐑𝐄𝐓𝐄𝐍𝐈𝐃𝐀 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐃𝐀𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈𝐃𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐗𝐓𝐎𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 𝐘 𝐄𝐗𝐏𝐋𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐒𝐄𝐗𝐔𝐀𝐋



En Cali (Valle del Cauca), nuestra @PoliciaColombia, en coordinación con la OCN INTERPOL Italia, realizó la retención por… pic.twitter.com/l3izjWEfvX — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 24, 2026

Según indicó el ministro Sánchez, Giovanna Arroyo Vacca es señalada de integrar una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Italia.

¿Cómo operaba la red criminal?

La estructura criminal operaba “mediante amenazas, coerción económica y mecanismos de intimidación para someter a sus víctimas”, agregó el jefe de la cartera de Defensa.

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Las investigaciones dan cuenta de que esta red de explotación sexual “operaba en la ciudad de Catania, afectando la dignidad, libertad y seguridad de múltiples mujeres mediante prácticas asociadas a delitos transnacionales de explotación y extorsión”, añadió.

Algunas de las víctimas eran reclutadas en Colombia bajo engaños. Al parecer, los integrantes de la estructura criminal les ofrecían trabajos en Europa que resultaban ser falsos.

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Cuando lograban que las mujeres salieran del país, entonces les revelaban sus verdaderas y atroces intenciones. Las víctimas eran explotadas sexualmente bajo la amenaza de que debían pagar una supuesta deuda económica y cubrir sus gastos de hospedaje, según reveló ‘El Tiempo’.

Además, ejercían violencia psicológica contra las mujeres para persuadirlas de denunciar o escapar.