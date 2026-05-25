Una gran ofensiva contra la delincuencia en la ciudad de Sincelejo lideró durante el fin de semana la Policía Nacional en los barrios La Vega, Cielo Azul, Sinaí, Simón Bolívar, Loma del tigre y El Maizal.

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Uniformados de todas las especialidades, bajo el mando del coronel Aimer Fredy Alonso Triana, realizaron operativos simultáneos para contrarrestar los delitos de mayor impacto negativo en la sociedad, entre ellos el homicidio, el hurto y la extorsión en todas sus modalidades.

“Estos planes operativos están focalizados en las principales problemáticas de la ciudad, con el objetivo de generar una reducción del delito, para romper las cadenas criminales que tanto afectan la convivencia ciudadana, interviniendo de igual forma las zonas de miedo y así consolidar la confianza social con contundencia, proactividad y capacidad de respuesta rápida ante cualquier hecho delictivo dejando los siguientes resultados así: la aplicación de 10 comparendos de la Ley 1801 por conductas contrarias a la convivencia”, relató el oficial.

Atribuyen a ‘Alirio’ el atentado con granada a una ferretería

Alias Alirio, un señalado integrante del grupo armado ilegal ‘Los Norteños’, sería el autor del atentado con una granada que se registró la tarde del pasado viernes en el barrio Camilo Torres, de la ciudad de Sincelejo.

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Así lo reportó al caer la tarde del domingo 24 de mayo el alcalde Yahir Acuña Cardales desde el parque principal del barrio Gran Colombia, en la zona sur, donde junto a la Policía Nacional lideró una actividad enmarcada dentro del Plan Parques, que por demás será sometido a una remodelación para garantizar que la ciudadanía, y en especial los niños, puedan disfrutar de estos espacios.

“Sabemos que alias ‘Alirio’ sería la persona que estaría detrás de ese atentado. No vamos a permitir que los violentos impongan la agenda. Nuestro deber es garantizar la seguridad de la ciudadanía y que la gente se sienta y esté segura”, sostuvo el alcalde.