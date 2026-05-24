A escasos 75 días de finalizar el gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro, y ad-portas de cumplirse cinco años de la abertura del boquete en Cara ‘e gato, este no ha sido cerrado y por eso a la gran región Mojana le siguen entrando las aguas del río Cauca.

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Sobre esta, considerada la deuda no saldada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Sucre, el alcalde del municipio de San Marcos, Arnulfo Ortega López, hizo un pronunciamiento en las últimas horas.

En entrevista con varios medios de comunicación, entre ellos EL HERALDO, el mandatario conceptuó que el cierre de dicho boquete no se ha dado “porque en esa Unidad de Gestión del Riesgo lo que hay es una cantidad de estúpidos, empezando por Carrillo. Nosotros necesitamos gente capaz en Colombia, no importa de dónde venga, si es de izquierda o de derecha, eso no nos importa, lo que nos interesa es gente capaz de resolver los problemas y no que cree más problemas”.

El pronunciamiento de quien ha sido dos veces alcalde de su natal municipio de San Marcos y también diputado del departamento de Sucre se produjo en el contexto del rechazo que le produjo la respuesta de la UNGRD de no apoyar la construcción de un puente que conecta a la cabecera de San Marcos con el corregimiento Belén y otros, y que fue uno de los que se vio gravemente afectado con la ruptura en Cara e’ gato en agosto de 2021.

Cuestionó Ortega López que la UNGRD no tuviera dinero para el aludido puente, pero sí para las cuestionadas obras de ampliación del Canal de la Esperanza, que en criterio de los pobladores de la Mojana no tienen ninguna utilidad y por eso hay muchas familias, especialmente en la zona rural del municipio de San Benito, inundadas hace cerca de cinco años.

Finalmente, el alcalde de San Marcos sostuvo que “el único culpable de la ruina de la Mojana se llama Carlos Carrillo, no hay otro. Esa es una zona próspera donde se siembra de todo, pero este gobierno se inventó eso. Ha habido tiempo suficiente y plata suficiente (para el cierre), pero lo que no ha habido es gente capaz y eso es lo que le ha faltado a este gobierno, no al presidente, sino al equipo que lo rodea. Las obras no se hacen a través de un micrófono, las obras se hacen a través de gente capaz, diseñando, estudiando y construyendo, y no robándose la plata”.