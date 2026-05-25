El DJ y productor musical neerlandés Martin Garrix confirmó este lunes su regreso a Colombia con dos conciertos previstos para diciembre de 2026, uno en el Movistar Arena de Bogotá y otro en el nuevo recinto Daviarena de Medellín, ciudad donde actuará por primera vez en su carrera.

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El artista actuará el 4 de diciembre en Bogotá y al día siguiente llegará a Daviarena, recinto ubicado en Sabaneta, municipio que hace parte del área metropolitana de Medellín, y que abrirá oficialmente sus puertas el 14 de noviembre con capacidad de hasta 17.000 personas, explicó en un comunicado el equipo de producción del artista.

La presentación en la capital antioqueña convertirá a Garrix en uno de los primeros artistas internacionales en liderar un espectáculo en este nuevo recinto, que proyecta albergar más de 75 eventos al año y que tiene como meta consolidarse como uno de los principales espacios de entretenimiento del país.

Cortesía Martin Garrix, DJ y productor neerlandés.

“Martin Garrix será uno de los primeros artistas internacionales en encabezar un espectáculo en este nuevo recinto, marcando un momento simbólico para Medellín y para la expansión de la música electrónica en Colombia”, agregó la información.

El anuncio llega mientras DJ Mag desarrolla su ‘Garrix Americas Tour’, una gira que comenzó el 1 de mayo en Estados Unidos e incluyó paradas en Chile y Argentina, donde sorprendió a los asistentes con la aparición del cantante Ed Sheeran en Santiago para interpretar en vivo por primera vez su colaboración ‘Repeat It’.

Garrix, quien acaba de cumplir 30 años, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea y ha encabezado festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza.

El artista llegará a Colombia con una producción renovada que incluirá visuales inmersivos, tecnología de iluminación, efectos especiales y un recorrido por algunas de sus canciones más conocidas, como ‘Animals’, ‘Scared To Be Lonely’ y ‘In The Name Of Love’.

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La llegada de Martin Garrix al Daviarena también marca un nuevo paso en la consolidación de Medellín y el Valle de Aburrá como destinos clave para los tours internacionales de gran formato, fortaleciendo el crecimiento cultural, turístico y económico de la región", concluyó el comunicado.