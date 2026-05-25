Este martes 26 de mayo el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB) recibe a Fabio Rodríguez Amaya, uno de los más importantes estudiosos de la obra de Álvaro Cepeda Samudio, en el marco de la exposición Álvaro Cepeda Samudio. Vida, Obra, Fama. 100 años.

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La charla propone un recorrido por las distintas dimensiones de Cepeda, el periodista irreverente, el narrador que revolucionó el cuento y la novela, el apasionado por el cine, el gestor cultural y una de las figuras que ayudó a transformar la manera de contar el Caribe y Colombia en el siglo XX.

Jeisson Gutierrez/Jeisson Gutiérrez Exposición centenario Álvaro Cepeda Samudio.

El encuentro hace parte de la programación académica que acompaña la exposición y se suma a conversaciones recientes realizadas en el MAMB con Daniel Samper Pizano y Álvaro Medina, quienes también han revisado el legado y la vigencia del autor de La Casa Grande.

Fabio Rodríguez Amaya, pintor, escritor y académico colombiano radicado en Italia, ha dedicado gran parte de su vida a investigar y difundir la obra de Cepeda Samudio y la literatura latinoamericana contemporánea. Fue coordinador de la edición crítica de la obra narrativa de Cepeda para la Colección Archivos de la UNESCO y es una de las voces más autorizadas para comprender la dimensión literaria, cultural y humana del escritor barranquillero

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La exposición del MAMB ha permitido reencontrarse con un Cepeda moderno, experimental y profundamente vigente. Un creador que mezcló periodismo, literatura, cine y vida cotidiana para narrar el Caribe desde una mirada libre y adelantada a su tiempo.

La cita es este martes 26 de mayo en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla – MAMB. Entrada libre hasta completar aforo.