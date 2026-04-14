La agenda cultural de la ciudad continúa en movimiento y este miércoles 15 de abril tendrá un conversatorio dedicado a la vida y obra de Álvaro Cepeda Samudio, figura esencial de la literatura y el periodismo colombiano, recordado con cariño como “El Nene”, de quien se conmemora un siglo de su natalicio.

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El encuentro denominado ‘La vida intensa de Álvaro Cepeda Samudio -100 años-’ se llevará a cabo a partir de las 6:30 p. m. en el Auditorio Mario Santo Domingo, ubicado en el complejo de La Aduana, un espacio que se ha consolidado como epicentro de las actividades culturales y académicas de la ciudad. Allí los escritores y periodistas Claudine Bancelin y Carlos Polo abordarán la obra creativa del fallecido pensador.

La jornada convoca a lectores, investigadores y curiosos interesados en redescubrir el legado de Cepeda Samudio, autor de obras fundamentales como La casa grande, que marcaron un antes y un después en la narrativa del Caribe colombiano. Su nombre está ligado al célebre Grupo de Barranquilla, círculo intelectual que revolucionó las letras en el país y del que también hicieron parte figuras como Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón o Ramón Vinyes.

El conversatorio, de entrada libre, es una oportunidad para acercarse a la dimensión humana y creativa de “El Nene”, cuyo estilo innovador y mirada aguda sobre la realidad siguen siendo objeto de estudio y admiración.

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De esta manera, se aviva el legado del también cineasta y publicista que gracias a su creatividad logró desde esta esquina del Caribe marcar diferencia con cada idea, libro o cortometraje.