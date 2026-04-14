Tener una conexión lenta o inestable puede ser una señal de alerta así que atento a estas recomendaciones.

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El problema no está en el servicio, sino en personas no autorizadas que están utilizando tu red sin permiso.

El uso indebido del Wi-Fi doméstico no solo afecta la velocidad, también representa un riesgo para la seguridad de tus datos personales y dispositivos conectados.

Shutterstock/Shutterstock El problema no está en el servicio, sino en personas no autorizadas que están utilizando tu red sin permiso.

¿Cómo puede saber quién está conectado a su red Wi-Fi?

La forma más sencilla de identificar intrusos es mediante aplicaciones móviles que ofrecen los proveedores de internet o los fabricantes de routers. Estas herramientas permiten ver en tiempo real qué dispositivos están conectados.

Equipos como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco incluyen apps que facilitan el monitoreo y la gestión de la red desde el celular.

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Escriba la dirección IP del router en un navegador web (suele ser 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1).

en un navegador web (suele ser 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1). Inicie sesión con tus credenciales (por defecto suelen ser “admin” en ambos campos, a menos que las hayas cambiado).

(por defecto suelen ser “admin” en ambos campos, a menos que las hayas cambiado). Busque la sección “Dispositivos conectados”, “Clientes DHCP” o similar.

Revise la lista de equipos, que mostrará nombres, direcciones MAC y el consumo de datos de cada dispositivo.

Equipos como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco incluyen apps que facilitan el monitoreo y la gestión de la red desde el celular.

Si detecta un dispositivo desconocido en la lista, es muy probable que alguien esté usando tu conexión sin autorización.

Además de revisar los dispositivos conectados, hay otros indicios que pueden ser por este problema:

Internet más lento de lo habitual

Cortes frecuentes en la conexión

Consumo elevado de datos sin explicación

Dispositivos conectados que no reconoce

Si usa computador, también puedes revisar la actividad de red desde herramientas del sistema. En equipos con Windows, por ejemplo, el Administrador de tareas permite visualizar el uso de red y detectar actividad inusual.

Así puede bloquear los dispositivos conectados a su Wi-Fi

Una vez identificado un intruso, puede bloquearlo directamente desde la app del router o cambiar la contraseña de su red WiFi.