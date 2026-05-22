Tener una conexión WiFi rápida y estable en casa no depende únicamente del plan de internet contratado. En muchos casos, la lentitud, las interrupciones o las llamadas congeladas están relacionadas con la ubicación del router, la saturación de la red o una mala configuración del equipo.

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Las personas piensan que la solución es contratar más megas pero especialistas coinciden en que pequeños cambios pueden mejorar considerablemente el rendimiento de la señal inalámbrica.

Ubique el router en un lugar correcto para mejorar la velocidad del WiFi en casa

Uno de los errores más comunes es colocar el router en lugares poco adecuados. Cuando el dispositivo queda escondido detrás del televisor, dentro de un mueble o en una esquina de la casa, la señal pierde fuerza al atravesar paredes, puertas y objetos metálicos.

Por eso, el primer truco consiste en ubicar el router en un punto central del hogar y, preferiblemente, en una posición elevada. Este simple ajuste ayuda a distribuir mejor la señal hacia todas las habitaciones y reduce las llamadas “zonas muertas”.

Pexels Ubicar mejor el router para mejorar la velocidad del WiFi en casa

Si el router tiene antenas externas, también se recomienda colocarlas en diferentes posiciones: una vertical y otra horizontal. Así se mejora la cobertura para distintos tipos de dispositivos.

Elija correctamente la banda de conexión para mejorar la velocidad del WiFi en casa

El segundo cambio importante es elegir correctamente la banda de conexión. Muchos hogares siguen usando la red de 2,4 GHz, que tiene mayor alcance, pero también suele estar saturada por la cantidad de dispositivos conectados y la interferencia de redes vecinas.

Los routers modernos permiten conectarse a bandas de 5 GHz o incluso 6 GHz, que ofrecen mayor velocidad y menor interferencia, especialmente para videollamadas, videojuegos o plataformas de streaming.

Pexels Conexión de Internet

La recomendación es utilizar la banda de 5 GHz en dispositivos cercanos al router y dejar la de 2,4 GHz para equipos ubicados más lejos o en habitaciones donde la señal llega con menor intensidad.

Mantenga actualizado el firmware del router para mejorar la velocidad del WiFi en casa

El tercer truco combina seguridad y mantenimiento. Mantener actualizado el firmware del router mejora tanto el rendimiento como la estabilidad de la conexión. Además, usar contraseñas seguras y activar sistemas modernos de cifrado, como WPA3, evita accesos no autorizados que pueden consumir ancho de banda.

Pexels Mejorar el WiFi en casa

Muchos routers también incluyen una función llamada QoS (Quality of Service), que permite priorizar ciertos usos de internet, como videollamadas o juegos online, frente a descargas o actualizaciones automáticas.

Finalmente, expertos recomiendan hacer pruebas de velocidad en distintos puntos de la casa para identificar si el problema principal es la cobertura, la congestión o ambas cosas al mismo tiempo.