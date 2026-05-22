Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos afirmaron este viernes que el riesgo para el país por el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda sigue siendo bajo.

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“Actualmente, el riesgo para EE.UU. sigue siendo bajo, debido a que el ébola se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales y a que los Estados Unidos cuentan con un sólido sistema de vigilancia de salud pública”, aseguró el doctor Satish Pillai, funcionario de los CDC, en una llamada con periodistas.

Los CDC emitieron una orden esta semana que suspende la entrada a EE.UU. de extranjeros que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos a su llegada, mientras que ciudadanos estadounidenses, nacionales y residentes permanentes sí pueden entrar bajo control sanitario.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó que los vuelos con pasajeros procedentes de estos países deben ser redirigidos al aeropuerto de Washington‑Dulles, donde el CDC realizará un cribado sanitario reforzado.

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El doctor detalló que en Dulles se están “poniendo en marcha medidas de viaje para limitar el riesgo” de contagio, como el control de temperatura, un breve cuestionario y una evaluación sanitaria a la llegada, pero que no están realizando pruebas.

Señaló también que la decisión de concentrar los vuelos en un solo aeropuerto se debe al bajo volumen relativo de viajeros procedentes de estos países.

Sin embargo, Pillai no ofreció más detalles sobre el estado en que se encuentra el médico estadounidense contagiado con el virus de ébola en RDC, ingresado desde el miércoles en Alemania.

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El paciente, que se encuentra en uno de los centros del hospital universitario de la Charité, en Berlín, está débil pero no se encuentra en estado crítico, informaron este viernes desde el hospital.

Este misionero contrajo el virus mientras trabajaba con pacientes con ébola en el hospital Nyankunde, según la organización cristiana Serge, con sede en Pensilvania (EE.UU.).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado este viernes de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo (RDC), con 750 casos sospechosos y 177 muertes.

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El Gobierno estadounidense activó el lunes un amplio dispositivo interinstitucional para responder al brote con el objetivo de contener la propagación del virus y reducir el riesgo de expansión internacional.